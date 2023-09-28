Барнаульцы жалуются на водителей автобусов, проезжающих остановки

По словам подписчиков, случаи, когда водитель игнорирует людей на остановке, встречаются очень часто.

О водителе маршрута №35 написали, что он намеренно проезжал дальше, чтобы люди не успели дойти до автобуса. Либо закрывал двери прямо перед лицом. Остановки он делал, только когда пассажиры выходили.

В комментариях также жалуются на этот маршрут: расписание автобусов водители не соблюдают, кондукторы хамят, летом в салоне работает обогрев, а зимой стоит холод.

Ранее жительница Барнаула была возмущена тем, что автобусы проезжают в час пик на красный свет.