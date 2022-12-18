Жители Бийска недовольны тем, как украсили город к Новому году

Жители Бийска жалуются в соцсетях, что в городе мало украшений и нет новых инсталляций. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Накануне администрация города Бийска сообщила, что подготовила новогоднюю фотозону возле администрации города. Она точно такая же, какая была в прошлом году — большие светящиеся цифры будущего года, ноль которых заменяет полуокружность часов. Только двойка сменилась на тройку.

Также городские предприятия украсили фасады зданий и территорию возле них. «Бийский рабочий» отметил, что активно идут работы на тех городских площадках, за которые отвечают предприятия или предприниматели, но не на муниципальных.

Так, помимо открывшегося у ДК БОЗ снежного городка, быстрым темпом возводится городок и ледяные фигуры у ТЦ «АБ» — за городок отвечает торговый двор «Аникс».

Подготовилась и детская школа искусств № 4.

Однако жители Бийска считают, что этого слишком мало для украшения целого города. Своим недовольством они делятся в соцсетях.

«Немножечко повеяло Новым годом. У нас в районе ДК БОЗ елочку зажигают самой первой в Бийске. Везде по городу еще, прямо скажем, конь не валялся, в отличие от других городов, где уже все сияет».

Некоторые огорчены тем, что в городе до сих пор отсутствуют горки для детей:

«Спасибо администрации! Жаль, что горок для детей так и не сделают».

А другие сравнивают Бийск с Барнаулом: