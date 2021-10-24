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Жизнь

Жительница Барнаула перебегала дорогу и чуть не попала под колеса

Автолюбитель опубликовал в паблике «Инцидент Барнаул» видео и рассказал, как едва не сбил женщину на пешеходном переходе.

Женщину чуть не сбили в Барнауле.
Женщину чуть не сбили в Барнауле.
кадр из видео.

Женщина чуть не попала под колеса автомобиля на пересечении улиц 40 лет Октября и Германа Титова.

«Пешеходы совсем свою жизнь не ценят, хорошо что медленно ехал», — отметил водитель.

На кадрах видно, что пешеход перебегает дорогу на красный сигнал светофора — женщина не успела подойти к переходу, когда горел зеленый.


В комментариях к записи развернулись споры. По мнению одних, водители могли и подождать, тем более машины слева пропускали бегущего пешехода.

Другие уверены, что если женщина не успела к зеленому сигналу, то могла бы и подождать минуту, а не бежать через дорогу.

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