Жительницу Саратова будут судить как «экстремистку» за частушки о судьях

На 42-летнюю жительницу Саратова Наталию Ковалеву завели уголовное дело по статье «экстремизм"за публикацию в интернете частушек о судьях. Об этом сообщил « Интерфакс » со ссылкой на СКР по Саратовской области.

По данным следствия, с 3 по 22 апреля 2018 года женщина разместила в интернете «высказывания, выражающие унизительные характеристики, отрицательные эмоциональные оценки социальной (профессиональной) группы „судейское сообщество“».

Женщина рассказала, что в ее доме уже прошли обыски, аппаратуру и технику изъяли. Ковалева рассказала, что написала частушки в отчет на произошедшую с ней ситуацию. «Частушки — это мое обращение к компетентным органам, сообщение о коррупции, беззаконии и преступлениях судей», — сказала обвиняемая.

В 2013 году она стала жертвой мошенников. По ее словам, она перевела 400 тысяч рублей в один из российских банков, а потом несколько лет безуспешно пыталась вернуть деньги через суд.

«Банк, обезличив мои денежные средства, благополучно их присвоил. Вернее, его служащие, знающие контрольный код, написанный на платежных документах», — заявила Ковалева.

Женщина предположила, что «судьи помогают скрывать возбужденные уголовные дела по мошенничеству в банках и нарушению банковского, и антитеррористического национального, и международного законодательства по обезличиванию денежных средств».