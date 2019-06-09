Журналиста, разоблачавшего коррупционеров, отправили под домашний арест

Судья Никулинского районного суда города Москвы постановил отправить под домашний арест журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиненного в попытке сбыта наркотиков. Об этом сообщили «РИА Новости».

Голунов будет находиться под домашним арестом до 7 августа. Его освободили в зале суда. Именно на такой мере пресечения настаивала сторона защиты. Адвокаты выразили опасение, что к журналисту могут применить насилие в случае ареста.

Сам Голунов заявил о готовности сотрудничать со следствием, чтобы доказать свою невиновность. Прокуратура и следствие требовали для журналиста два месяца ареста. Сторона обвинения утверждала, что подозреваемый может скрыться, так как у него есть загранпаспорт. Суд не внял этим доводам.

Расследование уголовного дела в отношении Голунова передано из УВД Западного административного округа в главное следственное управление ГУ МВД по Москве и находится на личном контроле его начальника Олега Баранова.

Чем известен Иван Голунов

Иван Голунов специализируется на расследованиях по теме коррупции. Его тексты нередко имели последствия для их фигурантов. В частности он писал о переделе похоронного бизнеса в России и о том, кто заработал на новогоднем оформлении Москвы.

Сотрудники полиции задержали Голунова 6 июня в Москве. По данным правоохранительных органов, с собой у журналиста были пять свертков с порошкообразным веществом. Как заявили в МВД, при себе у Голунова, по заключению экспертов, было около четырех грамм метилэфедрона. Как отмечает следствие, запрещенные вещества также обнаружены в квартире, где жил Голунов.

Редакция «Медузы» заявила, что связывает задержание Голунова с его профессиональной деятельностью. По всей России и за рубежом прошли акции в поддержку журналиста.