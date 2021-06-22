Жуткий ветер и грозы. Стало известно, почему в Алтайском крае затянулась штормовая погода

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых, погодный фон в течение рабочей недели на территории всей Западной Сибири будет определять циклональная деятельность.
В этой связи в Алтайском крае ожидаются дожди, грозы, град и шквалистое усиление ветра.
Переданное накануне штормовое предупреждение продлено на день 22 июня.
По словам Людмилы Сырых, в ночь на 23 июня, в крае ожидается «передышка» от штормовой погоды, которая, впрочем закончится уже в течение этого дня — в регионе вновь ожидается усиление ветра и непогода.
Ночные температуры в ближайшие дни в Алтайском крае будут балансировать в пределах +6…+12 градусов.
Днем столбики термометров на территории региона покажут +15…+20 градусов.