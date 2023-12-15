Зимнее вождение. Как вести себя в сложных ситуациях на дорогах

В связи с тем, что на территории региона установилась холодная погода, Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно осторожными на дорогах и, по возможности, воздержаться от дальних поездок.

При таких выездах существует большой риск попасть в сложную ситуацию.

В случае если поездку отменить невозможно, то во избежание трагических последствий на дороге и предотвращения аварийно-опасных ситуаций следует соблюдать ряд правил и рекомендаций. Так, с наступлением морозов автомобилистам нужно быть особенно внимательными и не забывать проводить тщательный осмотр машины перед дорогой. Необходимо проверить все системы, — посмотреть заряд аккумулятора, проверить давление в шинах и электрику.

Согласно статистике ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю, за одиннадцать месяцев 2023 года произошло 773 аварии. В результате таких дорожно-транспортных происшествий погибли 58 человек и еще 938 пострадали. В качестве сравнения можно обратиться к аналогичному периоду прошлого года. В регионе было зафиксировано 813 подобных аварий. Они унесли 70 жизней, 1040 человек пострадали.

Мороз. Вождение в гололед

Госавтоинспекция Алтайского края разъяснеет: одно из наиболее опасных дорожных условий — гололед. Так, управление автомобилем, который попадает на обледенелое дорожное покрытие, практически всегда ухудшается. Водителю это нужно предвидеть и, прежде всего, необходимо строго соблюдать правила дорожного движения. На практике же лучше даже перестраховаться и снизить скорость на опасных участках. Помните: «Береженого Бог бережет!»

Если говорить о технических вещах, то при гололеде водителю поможет следующее:

качественная зимняя резина;

надежные «свежие» шипы;

антиблокировочная система тормозов ABS;

система полного привода у автомобиля.

Как управлять автомобилем во время гололеда:

трогать автомобиль нужно плавно, в прямом направлении без рывков;

тормозить тоже нужно плавно, не выключать сцепление, при необходимости – можно перейти на низшие передачи;

использовать прием прерывистого торможения (для автомобилей без ABS);

не раскручивать двигатель, «газовать» плавно и постепенно. Это же касается и переключения передач. Любые рывки и перегазовки приводят к срыву ведущих колес и заносу автомобиля.

с механической коробкой переключение передач должно быть максимально быстрым, с идеально подобранными оборотами двигателя;

движение в гору следует производить на повышенных оборотах двигателя. Это позволит переключаться более аккуратно, не допуская срыва колес в пробуксовку.

Плохая видимость на дороге. Снегопад

Снегопад влечет за собой две опасности — плохая видимость, особенно в ночное время, и плохое сцепление на дороге.

Первое — самое опасное. Ведь свет фар рассеивается падающими снежинками, лучи фар становятся бесформенными и дорожное покрытие практически не освещают. При сильном снегопаде ночью возможен эффект самоослепления, когда световое пятно ухудшает видимость почти до нуля.

Также снегопад ухудшает сцепление с дорогой. Поэтому стоит снижать скорость до самой минимальной.

Кроме того, снег почти всегда быстро забивает световую оптику. Стоит учесть, что через некоторое время езды фары станут светить хуже. А стоп-сигналы и указатели поворотов будут совершенно не видны.

Госавтоинспекция Алтайского края призывает соблюдать дистанцию, поскольку при движении в зимний период тормозной путь значительно увеличивается. Так, например, при скорости 60 км/ч рекомендуется выбирать дистанцию не менее 30 м. Не следует забывать и о боковом интервале, при выборе которого необходимо учитывать как дорожные условия, так и скоростной режим.

Обязательно очищайте автомобиль от снега после непогоды. Многие водители после снегопадов ограничиваются чисткой фар и стекол, пренебрегая очисткой крыши. Однако при нагреве автомобиля нижний слой выпавшего снега начинает подтаивать. Так накопившийся сугроб при торможении может съехать на лобовое стекло и создать аварийную ситуацию.