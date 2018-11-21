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Зимняя сказка: как Дед Мороз отпраздновал свой день рождения в Барнауле

18 ноября на пешеходной улице Мало-Тобольской главный зимний волшебник Дед Мороз праздновал свой день рождения.

День рождения Деда Мороза.
День рождения Деда Мороза.
Анна Зайкова

Открыли праздник яркие творческие номера, флешмоб сказочных героев с появлением именинника Деда Мороза и дочкой Снегурочкой. На главной сцене волшебник наградил победителей краевого конкурса «Чудеса из новогоднего мешка» подарками от компаний SPLAT, «Полезные продукты», «Эко-ярмарки ВДНХ», ТРЦ PARK! и других партнеров. А имениннику вручили новый кафтан, разрисованный художником по мотивам рисунков алтайских ребятишек.

На площадке работали интерактивные квесты, игры, гости катались на маламутах и ковали чудо-монеты. «Молочная сказка» приготовила фотозону с хаски, много подарков и дарила конверты, чтобы каждый смог написать письмо Деду Морозу. Компании «Галамарт» и «Алгоритм» позвали своих сказочных друзей — Галамартовну с ее лисенком и Апельсинового мишку, организовали фотосессию и провели конкурсы с подарками для гостей. Здесь был еще один именинник — журнал «Телепарк». В честь своего 20-летия он приготовил зону с дополненной реальностью, где каждый мог увидеть как оживает, казалось бы, обычная картинка. В этот день произошло много и других чудес, которые открыли двери зимней сказке и новогоднему волшебству.

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