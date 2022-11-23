23 ноября
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Жизнь

«Злюсь на мужа, а потом болею». Барнаульский эксперт рассказал, почему так происходит

У барнаульского психолога Максима Панова спросили: «Злюсь на мужа, а потом болею. Почему так?». Вот что он ответил.

Простуда, грипп. Лекарства.
Простуда, грипп. Лекарства.
СС0

«Агрессия демонизирована»

Тут начать стоит издалека. А именно — с личных границ.

Максим Панов,
психолог:

Дома, на работе, в отношениях, да везде кто-то может посягать на ваши границы. Утрированный пример: спросить у прохожего, который час. Вот, вы вторглись в его пространство.

Но обычно, конечно, под нарушением личных границ подразумевается что-то недопустимое для конкретного человека. Будь то слова или действия.

Психолог Максим Панов.
Психолог Максим Панов.
Предоставлено altapress.ru.

В ответ на подобные проявления возникает агрессия. Проще говоря, раздражение, злость и «бесит вообще». Это, подчеркивает эксперт, абсолютно естественно и даже полезно.

«Именно эти чувства помогают нам отстоять личные границы. В сегодняшнем интернет-пространстве, я думаю, агрессия демонизирована», — считает специалист.

В идеале, агрессия должна спровоцировать на изменения: «Скажите, что вам не нравится. если слов недостаточно, делаете. Это может касаться работы, личной жизни, отношений с самим собой».

Боксерские перчатки. Конфликт.
Боксерские перчатки. Конфликт.
СС0

Трансформация в болезнь

Подавленный негатив «перерастает» в два опасных явления. Пассивную агрессию, направленную на обидчика (едкие замечания, обидные шутки, игнор и прочее) или аутоагрессию.

Максим Панов,
психолог:

Проще говоря, это злость на самого себя. Конкретно в этой истории женщина, на самом деле, винит себя в том, что не смогла себя защитить, отстоять. «Опять я промолчала, что ж такое!» В результате эти чувства соматизируются и привет, простуда или что-то еще. Тут только работать над собой и адекватным проявлением агрессии.

Простуда. Насморк.
Простуда. Насморк.
СС0

О психологе

Максим Панов — психолог, практикующий с 2017 года. Окончил Алтайский государственный педагогический университет по специальности: «Психологическое консультирование». Ведет прием в частном порядке. Также имеет опыт работы с зависимыми людьми и их родственниками в спецучреждении. Помимо консультаций, проводит тренинги, групповые занятия, а также психологические игры на разные темы.

Задать свой вопрос Максиму Панову можно на нашем сайте, заглянув в любой из материалов. В конце каждой публикации для читателей работает активная ссылка «Задать вопрос». Нажав на нее, читатель попадет в вопросную форму, которую нужно заполнить и направить в адрес редакции. Мы постараемся ответить на все ваши вопросы.

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