«Змею из бутылки выпустили не мы». Александр Терентьев вместе с участником СВО рассказали барнаульским десятиклассникам, что происходит

В барнаульской гимназии № 42 у учеников 10 класса был необычный урок истории. Почему сегодня идет специальная военная операция; что главнее — экономическое превосходство и диктат или человеческие жизни; где правда, а где пропаганда; и как возрождается патриотизм — обо всем этом и не только узнали сегодня ребята от политика федерального уровня и опытного спецназовца, которому предстояло многому научиться на СВО.

Алтайские социалисты продолжают проводить для школьников городских школ открытые уроки, приглашая на них участников специальной военной операции. Сегодня с десятиклассниками говорили о важном депутат Госдумы, лидер регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ Александр Терентьев и участник боевых действий, наш земляк, который с первых минут учуствовал в спецоперации.

В своем вступительном слове Александр Терентьев предложил ученикам заглянуть немного в историю, чтобы понять причины сегодняшнего столкновения. Это не спонтанное событие, а хорошо спланированная и подготовленная акция коллективного Запада. «Еще Бисмарк говорил о том, что нужно оторвать Украину от России, а еще лучше стравить нас. Эти их старые мечты, они сегодня воплотили в жизнь», — отметил Александр Терентьев. По мнению депутата, следующая задача коллективного Запада — отключить российские банки от системы СВИФТ.

Встреча Александра Терентьева и бойца СВО со школьниками. Фото предоставлено партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ».

Александр Терентьев провел параллель между сегодняшним днём и событиями происходившими начиная с 1933 годом — началом создания фашисткой Германии. События развивались примерно одинаково, ведь и тогда Гитлер заручился финансовой поддержкой тех же людей, которые сегодня снабжают украинскую армию.

— Змею из бутылки выпустили не мы, — продолжает депутат Госдумы. — Нас вынудили прийти, чтобы защитить людей, говорящих с нами на одном языке, которые подвергались настоящему геноциду со стороны правящего режима Украины.

По словам политика, изначально мы надеялись на возможность переговоров и возврата мирных соглашений, но как оказалось, все те договоренности с высокими чинами Германии и Франции, теперь уже ушедшими со своих постов, были лишь уловкой, чтобы потянуть время и вооружить Украину для будущих сражений с Россией, в чем они сами сейчас и сознались.

Согласился с политиком и участник боевых действий. По его словам, если бы вмешались в ситуацию раньше — 8 лет назад, победить врага было бы в разы легче. Как рассказал спецназовец, несмотря на отличную подготовку наших ребят, в зоне СВО они столкнулись с другой войной. «Приходилось на месте переучиваться, в том числе познавать новую технику, те же дроны и так далее», — отвечал на вопросы учеников боец. Он предупредил подрастающее поколение, что следя за ходом СВО через Telegram-каналы, нужно включать когнитивный аппарат, потому что через Интернет льется в головы наших сограждан много неправды, в том числе умелыми пропагандистами украинской стороны под диктовку натовских «учителей».

Встреча Александра Терентьева и бойца СВО со школьниками. Фото предоставлено партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ».

— Мы воюем за наш суверенитет как политический, так и экономический, которого у России не было 30 лет, — четко обозначил главную боевую задачу и цель российской армии Александр Терентьев.

И наши ребята мужественно к ней идут.

Интересно отметить, что после того, как наш земляк вернулся в июле с Украины в родные края, он стал одним из организаторов курсов по патриотическому воспитанию, на которые ходят далеко не дети, а взрослые, которые растеряли за эти 30 лет эту главную ценность любого гражданина — любовь к Родине.