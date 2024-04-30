30 апреля
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Жизнь

Зосим Пчельник. Что можно и нельзя делать 30 апреля

30 апреля по народному календарю отмечают Зосиму Пчельника. В этот день на Руси почитали святого Зосиму, который считается покровителем пчел и заступником пчеловодов. С этим праздником связаны различные традиции, обряды и поверья.

Мед. Пасека. Пчеловод.
Мед. Пасека. Пчеловод.
СС0

Какие есть приметы на Зосима Пчельника

На Зосиму Пчельника, 30 апреля, наблюдали за погодой и поведением пчел, чтобы предсказать будущее. Считалось, например, что если в этот день пчелы массово садятся на вишневый цвет, то летом будет большой спрос на мед. Если пчелы в этот день были вялыми и не хотели вылетать из ульев, ждали дождливое лето.

Также в этот день наблюдали за природными явлениями: теплый вечер и отсутствие звезд на небе сулили хороший урожай меда. А южный ветер обещал легкий год.

Медоносные пчелы.
Медоносные пчелы.
Источник: Сообщество пчеловодов Алтайского края vk.com/club158624834

Что можно делать в день Зосима Пчельника

  • молиться святому Зосиме;

  • заниматься пчеловодством;

  • изучать поведение пчел;

  • наблюдать за погодой.

Мед. Пчелы.
Мед. Пчелы.
СС0

Что нельзя делать в день Зосима Пчельника

  • убивать пчел;

  • сквернословить;

  • ссориться и желать кому-то зла.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Все события
Что будет на фестивале «Гаражка»
Свидание за гончарным кругом
Фестиваль «Цветение маральника» – 2024
В музыкальном театре Барнаула прошел "Женский клуб"
Выставка «В каждой букве душа»
Присоединяйтесь
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость