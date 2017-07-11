Алтайские "пищевики" впервые за 6 лет снизили цены на продукцию

Как сообщает региональное пищевое управление, сильнее всего подешевела гречневая крупа – на 31,5% к декабрю 2016 года, горох сушеный – на 21,2%, масло подсолнечное рафинированное – на 14%, мука пшеничная первого сорта – на 14%, мука пшеничная высшего сорта – на 11,1%, манная крупа – на 9,4%, сельдь соленая – на 9,7%, пшено – на 8,5%, свинина, кроме субпродуктов – на 5,5%, мясо домашней птицы – на 5,8%.

В течение года в меньшей степени подешевели у производителя мясные полуфабрикаты, питьевое молоко, творог, кисломолочные продукты, ржаная мука, крупа ячневая, крупа перловая, хлеб и хлебобулочные изделия, а также макароны.

При этом индекс потребительских цен в июне стал выше. По сравнению с маем он составил 100,7%, по сравнению с декабрем 2016 года — 101,5%.

Как уже сообщал altapress.ru, сильнее всего за последнее время подорожала капуста. С 19 по 26 июня она прибавила в цене 11 рублей за килограмм. Рост составил 20%. Сейчас килограмм белокочанной в нашем регионе обойдется в среднем в 59 рублей, хотя еще в начале месяца стоил 31 рубль, а два месяца назад — 24,5 рубля.