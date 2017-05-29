Алтайский агрохолдинг купил обанкротившийся мелькомбинат почти за 70 миллионов рублей

Компания "Алтайзернокомплекс", входящая в структуру агрохолдинга "Юг Сибири", стала победителем аукциона по продаже имущества мелькомбината в селе Ребриха, ранее принадлежащего "Паве". Весь комплекс оборудования, движимое и недвижимое имущество и даже проектная документация на завод по глубокой переработке зерна были проданы за 69,7 млн рублей.
До этого новый собственник выступал ответственным хранителем этих активов. В 2016 году "Юг Сибири" возобновил приемку зерна и его переработку.
Михаил Маркович,
генеральный директор компании "Юг Сибири":
В настоящее время на предприятии трудоустроено около 100 человек. Производственные мощности позволяют перерабатывать 500 тонн зерна в сутки (2 секции по 250 тонн). До октября 2016 года пшеничная мука, произведенная на предприятии "Алтайзернокомплекс", фасовалась в полипропиленовые мешки и сумки по 5, 10, 25, 50 килограмм. Затем ассортимент пополнился мелкофасованной продукцией под торговой маркой "Алтай Каравай". Фасовка осуществляется на современной итальянской автоматической линии. Продукция комбината поставляется в российские регионы и страны СНГ.
Другой мелькомбинат в Михайловском районе по-прежнему находится на ответственном хранении "Алтайзернокомплекса".
Как уже сообщал altapress.ru, в январе 2015 года акционеры "Павы" заявили о ликвидации общества. Официально — из-за полученных убытков. Объем обязательств компании перед кредиторами на тот момент достигал 3,1 млрд рублей, при этом стоимость активов составляла 1,7 млрд рублей. В 2015 году компанию признали банкротом.
По данным издания "Коммерсант", в апреле конкурсный управляющий "Павы" Сергей Мороз оспорил продажу "Ребрихинского зерноперерабатывающего комбината" и "Михайловского зерноперерабатывающего комбината" компании "Глобал арго". Как следует из информации управляющего, договоры купли-продажи 100% уставного капитала обоих предприятий между "Павой" и "Глобал арго" были заключены в ноябре 2014 года. В итоге суд постановил вернуть 100% в уставных капиталах зерноперерабатывающих комбинатов в конкурсную массу "Павы".
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