Крупные активы обанкротившегося алтайского холдинга "Пава" выставили на торги

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Конкурсный управляющий "Павы" Сергей Мороз выставил на торги имущество компании-банкрота 20 мая. Подведение итогов назначено на 27 июня и 3 июля.

27 июня состоятся торги, на которые выставлен имущественный комплекс "Канского элеватора" (Канск, Красноярский край), обеспечивающий законченный производственный цикл. В состав лота входят семь зданий, железнодорожные пути и др.. Начальная цена комплекса 53,2 млн рублей, затем цены снижаются: с первого по 10-й день на 5%, с 11-го по 20-й день на 10%. С 21 по 25 день начальная цена продажи — 47,9 млн рублей.

В этот же день должны быть подведены итоги торгов по имущественному комплексу "Романовского хлебоприемного предприятия" (Романово, Алтайский край). Начальная цена — 49,8 млн рублей. Условиями торгов также предусмотрено последовательное снижение цены. В частности, с 31 по 35 день имущество будет торговаться по цене 34, 86 млн. рублей.

А 3 июля состоятся торги по продаже имущественного комплекса (также обеспечивающего законченный производственный цикл) "Ачинского зерноперерабатывающего комбината" (Красноярский край, Ачинск). В состав лота входят 34 нежилых здания разного назначения и разной площади, земельные участки и многочисленное оборудование. Начальная цена почти 494 млн рублей.

Еще 44 лота включают имущество (здания, в том числе крекерный и кондитерский цеха, грузовые автомобили и различное оборудование) , расположенное в Алтайском (села Михайловское и Романово), Красноярском краях (Канск) и Курганской области (село Щучье). Итоги торгов по этим лотам тоже должны быть подведены 3 июля.

Кого заинтересовали активы "Павы"?

Очевидно, в дальнейшем на торги будут выставлены и 100% долей в уставных капиталах двух обществ с ограниченной ответственностью: "Ребрихинского зерноперерабатывающего комбината" и "Михайловского зерноперерабатывающего комбината".

Эти доли были в 2014 году выкуплены у "Павы" компанией "Глобал Агро" (по данным СМИ, она какое-то время являлась управляющей структурой сельхозпредприятий "Павы"). Однако в апреле арбитражный суд признал сделки недействительными и доли вернулись в собственность "Павы", точнее — в конкурсную массу.

Учредителем "Глобал Агро" является офшорная компания Интергэллери Инвестменс Инк., зарегистрированная центральноамериканском государстве Белиз (ранее — Британский Гондурас).

Не исключено, что доли этих предприятий найдут своего покупателя. Фактически и на ребрихинском, и на михайловском комбинатах уже работает агрохолдинг "Юг Сибири" (крупнейший в регионе производитель растительного масла), сообщил представитель зерноперебатывающей отрасли.

По его словам, комбинат в Ребрихинском районе запущен и уже производит муку. А вот состояние предприятия "Павы" в Михайловском районе, по неподтвержденной информации, плохое и, возможно, восстановление мукомольного производства на нем будет делом сложным и дорогим. Собеседник altapress.ru предположил, что "Югу Сибири" комбинат в Михайловском районе будет интереснее, скорее, как мощность для хранения, чем как зерноперерабатывающий комплекс.

По данным "Юга Сибири", дочка этой компания фирма "АлтайЗерноКомплекс" является хранителем движимого и недвижимого имущества элеваторных комплексов в Ребрихинском и Михайловском районах Алтайского края. Сайт компании информирует, что на "Ребрихинском зерноперерабатывающем комбинате" реализуется инвестиционная программа.

Какова судьба руководителей "Павы"?

Компания "Пава" еще несколько лет назад считалась одним из крупнейшей в регионе предприятий в зернопереработке, по некоторым (возможно, завышенным) оценкам, она перерабатывала более 10% зерна Алтайского края. Ее представители заявляли, что в 2007 году "Пава" стала крупнейшим экспортером российской муки.

"Пава" была единственным акционерным обществом в АПК региона, чьи акции котировались на бирже. В середине 2000-х она объявила о реализации в недалеком будущем весьма амбициозного проекта - производства биоэтанола. А руководитель компании Андрей Игошин сказал, что планирует довести долю рынка зернопереработки до 5-7% в общероссийском масштабе, войдя в тройку лидеров.

Справка

Компания была основана в 1999 году под названием "Хлеб Алтая" выходцами из Рубцовска - Павлом Игошиным и его сыном Андреем Игошиным. В дальнейшем Игошин-сын сосредоточил в своих руках контрольный пакет акций. В 2006 году оба Игошиных вошли в список российских миллиардеров по версии российского журнала "Финанс". Андрей Игошин занимал в списке 555-е место, Павел Игошин 556-е, всего в список включили 720 топ-менеджеров. Состояние каждого из них журнал оценил в 1,2 млрд рублей.

Однако в январе 2015 года акционеры "Павы" заявили о ликвидации общества. Официально - из-за полученных убытков. Объем обязательств компании перед кредиторами на тот момент достигал 3,1 млрд рублей, при этом стоимость активов составляла 1,7 млрд рублей. В 2015 году компания признана банкротом.

Павел Игошин сейчас является учредителем небольших предприятий: "Панкрушихинского ХПП" и "Алейского элеватора". Они не входили в агрохолдинг "Пава", что позволило им счастливо избежать его судьбы: предприятия работают.

Андрея Игошина в конце 2016 года суд признал виновным в мошенничестве, связанным с незаконным возмещением НДС. Ему дали 4 года условно со штрафом в 200 тыс рублей в доход государства. В феврале 2017 года краевой суд немного смягчил приговор: 3 года 10 месяцев условно со штрафом в том же размере.

Сегодня Андрей Игошин является акционером действующего предприятия "Группа "Промэнерго" (совместно с Павлом Игошиным), основным видом деятельности которого является консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Кроме того, он соучредитель фирмы "Омское", ее основной вид деятельности - выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур.