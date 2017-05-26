Баня, караоке и длинноногие девушки: что ждет гостей "АлтайФеста-2017"

"Барнаульский пивоваренный завод" устроил на "АлтайФесте" настоящий праздник .Фото : Олег Богданов. "Барнаульский пивоваренный завод" устроил на "АлтайФесте" настоящий праздник .Фото : Олег Богданов. "Барнаульский пивоваренный завод" устроил на "АлтайФесте" настоящий праздник .Фото : Олег Богданов. "Барнаульский пивоваренный завод" устроил на "АлтайФесте" настоящий праздник .Фото : Олег Богданов. "Барнаульский пивоваренный завод" устроил на "АлтайФесте" настоящий праздник .Фото : Олег Богданов. "Барнаульский пивоваренный завод" устроил на "АлтайФесте" настоящий праздник .Фото : Олег Богданов. "Барнаульский пивоваренный завод" устроил на "АлтайФесте" настоящий праздник .Фото : Олег Богданов. "Барнаульский пивоваренный завод" устроил на "АлтайФесте" настоящий праздник .Фото : Олег Богданов. "Барнаульский пивоваренный завод" устроил на "АлтайФесте" настоящий праздник .Фото : Олег Богданов. "Барнаульский пивоваренный завод" устроил на "АлтайФесте" настоящий праздник .Фото : Олег Богданов. "Барнаульский пивоваренный завод" устроил на "АлтайФесте" настоящий праздник .Фото : Олег Богданов. "Барнаульский пивоваренный завод" устроил на "АлтайФесте" настоящий праздник .Фото : Олег Богданов. "Барнаульский пивоваренный завод" устроил на "АлтайФесте" настоящий праздник .Фото : Олег Богданов. "Барнаульский пивоваренный завод" устроил на "АлтайФесте" настоящий праздник .Фото : Олег Богданов. "Барнаульский пивоваренный завод" устроил на "АлтайФесте" настоящий праздник .Фото : Олег Богданов. "АлтайФест - 2016". Фото : Олег Богданов. "АлтайФест - 2016". Фото : Олег Богданов. Девушки на "АлтайФесте - 2016". Фото : Олег Богданов. Девушки на "АлтайФесте - 2016". Фото : Олег Богданов. Девушки на "АлтайФесте - 2016". Фото : Олег Богданов. Девушки на "АлтайФесте - 2016". Фото : Олег Богданов. Девушки на "АлтайФесте - 2016". Фото : Олег Богданов. Девушки праздника "Алтайфест" 2015. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru. Девушки на "АлтайФесте - 2016". Фото : Олег Богданов. "АлтайФест - 2016". Фото : Олег Богданов. "АлтайФест - 2016". Фото : Олег Богданов. "АлтайФест - 2016". Фото : Олег Богданов. "АлтайФест - 2016". Фото : Олег Богданов. "АлтайФест - 2016". Фото : Олег Богданов. "АлтайФест - 2016". Фото : Олег Богданов. "АлтайФест - 2016". Фото : Олег Богданов. "АлтайФест - 2016". Фото : Олег Богданов. "АлтайФест - 2016". Фото : Олег Богданов. "АлтайФест - 2016". Фото : Олег Богданов.

Банная площадка будет работать 23 июня на территории гостиничного комплекса "Золото Алтая", расположенного рядом с "Сибирским подворьем". Здесь возведут банный городок, для посетителей будут работать мобильные бани, а также будут организованы мастер-классы по парению от профессионалов — банщиков.

На ярмарке можно будет приобрести товары для бани и сувениры. Соорганизатором мероприятия выступает известная московская компания "Сандуновские бани".

24 июня состоится финал ежегодного конкурса красоты "Мисс свежесть Алтая", организованный одним из участников фестиваля — пивобезалкогольным комбинатом "Шульгинский" совместно с модельным агентством "New Look". Финальное дефиле и награждение участниц пройдет на большой сцене фестиваля. Самая красивая девушка Алтайского края получит корону и 100 тыс рублей.

Солидный денежный приз будет разыгран и на традиционном турнире "Богатырь Алтайфеста", который пройдет 24 июня. Турнир проводится как личное первенство, по олимпийской системе (с выбыванием), согласно упрощенным правилам борьбы сумо. Чтобы одержать победу, нужно вытолкнуть соперника за татами. Поединок длится до двух побед. Призовой фонд конкурса составит 250 тыс. рублей. Победитель в каждой весовой категории (до 70, 80, 90, 100 и свыше 100 килограмм) получит приз размером в 50 тыс. рублей и подарки от участников фестиваля.

Не денежный, но весомый приз разыграют и на конкурсе караоке. В этом году для его проведения оборудуют специальный бар. Каждый желающий сможет исполнить любимую песню и побороться за главный приз — годовой запас напитков.

Второй год будет работать особая зона, так называемое "Арт-кафе". Здесь каждый смжет отдохнуть в тени и попробовать оригинальные коктейли от компании "Бочкари".

Впервые в рамках фестиваля напитков пройдет большой конноспортивный праздник с розыгрышем главных призов — лошадей орловской рысистой породы. Впервые состоится шоу-ринг орловских рысаков— демонстрация и оценка по внешним данным лучших лошадей Сибири.

Напомним, фестиваль напитков "АлтайФест-2017" пройдет 23-24 июня на территории туристско-развлекательного комплекса "Сибирское подворье", расположенного в селе Новотырышкино Смоленского района. Доставка туристов автотранспортом будет осуществляться из Барнаула, Бийска, Белокурихи, Заринска и Павловска.