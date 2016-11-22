Фотофакты. Барнаульская пекарня запустила первую сеть фастфуда из алтайских продуктов
Барнаульская пекарня "Рунгисъ" запустила собственную сеть фастфуда. Первый киоск уже заработал возле "Огней". Второй на этой неделе будет открыт на площади Сахарова. Еще один планируется установить в феврале будущего года. По словам Ирины Корольковой, директора пекарни, в какой части города он будет располагаться, пока не известно. Этот вопрос сейчас решается с мэрией. При этом предпринимательница отмечает: в летнее время расположение киосков может измениться.
Специально для этого проекта пекарня "Рунгисъ" закупила специальные передвижные киоски в форме капсул — т.н. аформеры. Внутри они оборудованы необходимой для производства техникой: здесь имеются холодильники, плиты для жарки, фритюрницы и многое другое. По словам Ирины Корольковой, приготовление пищи в этих киосках ведется с соблюдением всех санитарных требований.
В настоящий момент в ассортименте фастфуда "Рунгиса" есть бургеры, корн-доги, сырные палочки и куриные наггетсы. В ближайшее время планируется добавить еще одну позицию - конусную пиццу, представляющую из себя свернутое тесто с различными начинками.
Ирина Королькова,
директор пекарни "Рунгисъ":
Мы прекрасно понимали, что аналогичные объекты стритфуда уже присутствуют в нашем городе. Кроме того в Барнауле достаточно ресторанов быстрого питания. В этой связи мы решили делать упор на качество продукции. Свежие булочки для бургеров доставляются из нашей пекарни. Говядину для котлет и куриное мясо для наггетсов мы закупаем только самого лучшего качества у алтайских производителей. Сыр тоже используем алтайский. Даже брусничный соус для заправки мы делаем сами и только из местного сырья.
Напомним, до последнего момента пекарня "Рунгисъ" занималась только производством хлеба, хлебобулочной и кондитерской продукции. Помимо непосредственно производства пекарня имеет сеть стационарных киосков, расположенных преимущественно в Индустриальном районе Барнаула. Свежую продукцию пекарня подвозит сюда три раза в день.
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