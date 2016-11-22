Фотофакты. Барнаульская пекарня запустила первую сеть фастфуда из алтайских продуктов

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Барнаульская пекарня "Рунгисъ" запустила собственную сеть фастфуда. Первый киоск уже заработал возле "Огней". Второй на этой неделе будет открыт на площади Сахарова. Еще один планируется установить в феврале будущего года. По словам Ирины Корольковой, директора пекарни, в какой части города он будет располагаться, пока не известно. Этот вопрос сейчас решается с мэрией. При этом предпринимательница отмечает: в летнее время расположение киосков может измениться.    

Специально для этого проекта пекарня "Рунгисъ" закупила специальные передвижные киоски в форме капсул — т.н. аформеры. Внутри они оборудованы необходимой для производства техникой: здесь имеются холодильники, плиты для жарки, фритюрницы и многое другое. По словам Ирины Корольковой, приготовление пищи в этих киосках ведется с соблюдением всех санитарных требований.  

В настоящий момент в ассортименте фастфуда "Рунгиса" есть бургеры, корн-доги, сырные палочки и куриные наггетсы. В ближайшее время планируется добавить еще одну позицию - конусную пиццу, представляющую из себя свернутое тесто с различными начинками. 

Ирина Королькова,
директор пекарни "Рунгисъ":

Мы прекрасно понимали, что аналогичные объекты стритфуда уже присутствуют в нашем городе. Кроме того в Барнауле достаточно ресторанов быстрого питания. В этой связи мы решили делать упор на качество продукции. Свежие булочки для бургеров доставляются из нашей пекарни. Говядину для котлет и куриное мясо для наггетсов мы закупаем только самого лучшего качества у алтайских производителей. Сыр тоже используем алтайский. Даже брусничный соус для заправки мы делаем сами и только из местного сырья.

Напомним, до последнего момента пекарня "Рунгисъ" занималась только производством хлеба, хлебобулочной и кондитерской продукции. Помимо непосредственно производства пекарня имеет сеть стационарных киосков, расположенных преимущественно в Индустриальном районе Барнаула. Свежую продукцию пекарня подвозит сюда три раза в день.

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Анна Недобиткова
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