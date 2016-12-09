Фотофакты. "Барнаульский молочный комбинат" запустил еще один маслосырзавод
В начале февраля "Барнаульский молочный комбинат" завершил реконструкцию "Советского маслосырзавода". Компания приобрела актив еще в 2015 году и все это время поэтапно вела здесь восстановительные работы. На сегодняшний день мощности завода позволяют перерабатывать до 100 тонн молока в сутки, а сам завод нацелен на производство качественных натуральных сыров, заявляет руководство БМК.
В ходе модернизации на предприятии было установлено новое оборудование, проведен капитальный ремонт всех производственных помещений, полностью заменены трубопроводы, обновлена электрика с возможностью дальнейшего наращивания мощностей. Внутри завода положена кислотоупорная плитка, а система канализования сделана из нержавеющей стали, что гарантирует ей долговечность. Кроме того, на территории маслосырзавода реконструировали водонапорную башню.
Александр Балушкин,
генеральный директор "Барнаульского молочного комбинат":
Конкурентный рынок сегодня диктует свои требования. Чтобы быть на плаву, предприятие должно вкладываться в модернизацию производства - это дает существенный толчок. Реконструкция позволила увеличить мощности маслосырзавода более чем в два раза. Если раньше завод перерабатывал 30-40 тонн молока в сутки, то теперь порядка 100 тонн. Соответственно выпуск качественных сыров таких известных марок, как "Советский", "Горный", "Швейцарский", также увеличился.
Напомним, "Советский маслосырзавод" является одним из старейших в регионе. В нынешнем году ему исполняется 90 лет. В 2008-2010 годах вокруг предприятия разразился скандал, коснувшийся ТМ "Советские", который зарегистрировали бывшие собственники завода. После этого всем остальным алтайским сыроделам они запретили пользоваться этим наименованием. Позже "Союз сыроделов Алтайского края" через Роспатент отстоял свои права. В 2015 году "Советский маслосырзавод" вошел в структуру "Барнаульского молочного комбината". Помимо этого предприятия компания владеет Карагужинским, Ребрихинским, Павловским, Быстрянским маслосырзаводами и сетью молокоприемных пунктов по всей территории Алтайского края.
Смотрите также:
- Компания "Киприно" запустит на Алтае второго робота по уходу за сыром
- Один из старейших маслосырзаводов на Алтае возобновил работу после трех лет простоя
- Спасибо Путину за это: экспорт алтайского мороженого в Китай существенно увеличился
- Фотофакты. Барнаульский завод запускает современный цех за 600 млн рублей
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.