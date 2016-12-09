Фотофакты. "Барнаульский молочный комбинат" запустил еще один маслосырзавод

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В начале февраля "Барнаульский молочный комбинат" завершил реконструкцию "Советского маслосырзавода". Компания приобрела актив еще в 2015 году и все это время поэтапно вела здесь восстановительные работы. На сегодняшний день мощности завода позволяют перерабатывать до 100 тонн молока в сутки, а сам завод нацелен на производство качественных натуральных сыров, заявляет руководство БМК.

В ходе модернизации на предприятии было установлено новое оборудование, проведен капитальный ремонт всех производственных помещений, полностью заменены трубопроводы, обновлена электрика с возможностью дальнейшего наращивания мощностей. Внутри завода положена кислотоупорная плитка, а система канализования сделана из нержавеющей стали, что гарантирует ей долговечность. Кроме того, на территории маслосырзавода реконструировали водонапорную башню.

Александр Балушкин,

генеральный директор "Барнаульского молочного комбинат":

Конкурентный рынок сегодня диктует свои требования. Чтобы быть на плаву, предприятие должно вкладываться в модернизацию производства - это дает существенный толчок. Реконструкция позволила увеличить мощности маслосырзавода более чем в два раза. Если раньше завод перерабатывал 30-40 тонн молока в сутки, то теперь порядка 100 тонн. Соответственно выпуск качественных сыров таких известных марок, как "Советский", "Горный", "Швейцарский", также увеличился.

Напомним, "Советский маслосырзавод" является одним из старейших в регионе. В нынешнем году ему исполняется 90 лет. В 2008-2010 годах вокруг предприятия разразился скандал, коснувшийся ТМ "Советские", который зарегистрировали бывшие собственники завода. После этого всем остальным алтайским сыроделам они запретили пользоваться этим наименованием. Позже "Союз сыроделов Алтайского края" через Роспатент отстоял свои права. В 2015 году "Советский маслосырзавод" вошел в структуру "Барнаульского молочного комбината". Помимо этого предприятия компания владеет Карагужинским, Ребрихинским, Павловским, Быстрянским маслосырзаводами и сетью молокоприемных пунктов по всей территории Алтайского края.