Известный на Алтае фермер-молочник начал производить итальянский сыр

Предприниматель из села Куяган и его мини-завод .Фото : Анна Зайкова. Предприниматель из села Куяган и его мини-завод .Фото : Анна Зайкова. Предприниматель из села Куяган и его мини-завод .Фото : Анна Зайкова. Предприниматель из села Куяган и его мини-завод .Фото : Анна Зайкова. Предприниматель из села Куяган и его мини-завод .Фото : Анна Зайкова. Предприниматель из села Куяган и его мини-завод .Фото : Анна Зайкова. Владимир Никитченко. Фото : Анна Зайкова. Предприниматель из села Куяган и его мини-завод .Фото : Анна Зайкова. Предприниматель из села Куяган и его мини-завод .Фото : Анна Зайкова. Предприниматель из села Куяган и его мини-завод .Фото : Анна Зайкова. Предприниматель из села Куяган и его мини-завод .Фото : Анна Зайкова. Предприниматель из села Куяган и его мини-завод .Фото : Анна Зайкова.

По словам Владимира Никитченко, сыр Каччота на его предприятии выпускается по итальянским технологиям и только из собственного сырья высшего сорта. С запуском фермы предприятие полностью отказалось от приемки молока от сторонних сдатчиков. С выходом на проектную мощность объемы выпуска нового продукта будут около 1,5 тонн в месяц. Выпускать сыр будут выпускать в двух вариантах: килограммовыми и двухкилограммовыми головками.

Со временем Владимир Никитченко планирует отказаться от производства цельномолочной продукции и ориентироваться на выпуск сыров и сливочного масла.

Владимир Никитченко,

руководитель крестьянско-фермерского хозяйства в Алтайском районе:

Для запуска производства сыра на полную мощность нам необходимо приобрести еще одну камеру созревания. На сегодняшний день с этим есть трудности. Получить кредит в банке стало очень проблематично. Но мы надеемся в ближайшее время решить этот вопрос.

Владимир Никитченко занимается переработкой молока в селе Куяган уже семь лет. До этого он восемь лет жил в Москве. В последнее время в столице Владимир руководил сетью китайских ресторанов. "Первые годы в Москве мне все нравилось. Затем от этого бешеного ритма я начал уставать. Мне больше нравится в шортах на крыльце посидеть, чем вечно куда-то спешить", — рассказал он altapress.ru в июле 2016 года. В Куягане Владимир оказался не случайно. Дом, в котором сейчас размещается его производство, когда-то принадлежал его отчиму. Он был построен в 1925 году.

На сегодняшний день в ассортименте предприятия Владимира Никитченко есть молоко, сливки, сливочное масло, адыгейский сыр под торговой маркой "Варварино лукошко". В этом году фермер начал выпускать кондитерские изделия ручной работы.

Справка

Качотта — это итальянский полумягкий столовый сыр с закрытой текстурой (без глазков). Он достаточно популярен на своей родине, в Италии его готовят повсеместно, используя различные сорта молока, а также дополняя различными добавками. Каччота считается простым сыром, который можно есть сразу же свежим или выдержать до двух месяцев.