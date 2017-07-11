Как в крае делают любимый завтрак английских аристократов и королей

На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Фото : Анна Зайкова. На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Фото : Анна Зайкова. На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Фото : Анна Зайкова. На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Фото : Анна Зайкова. На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Фото : Анна Зайкова. На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Фото : Анна Зайкова. На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Фото : Анна Зайкова. На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Фото : Анна Зайкова. На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Фото : Анна Зайкова. На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Фото : Анна Зайкова. На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Фото : Анна Зайкова. На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Фото : Анна Зайкова. На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Фото : Анна Зайкова. На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Фото : Анна Зайкова. На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Фото : Анна Зайкова. На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Фото : Анна Зайкова. На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Фото : Анна Зайкова. На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Фото : Анна Зайкова. На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Фото : Анна Зайкова. На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Фото : Анна Зайкова. На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Фото : Анна Зайкова. На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Фото : Анна Зайкова. На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Фото : Анна Зайкова. На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Фото : Анна Зайкова. На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Фото : Анна Зайкова. На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Фото : Анна Зайкова. На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Фото : Анна Зайкова. На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Фото : Анна Зайкова. На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Фото : Анна Зайкова. На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Фото : Анна Зайкова. На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Фото : Анна Зайкова. На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Фото : Анна Зайкова. На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Фото : Анна Зайкова. На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Фото : Анна Зайкова. На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Фото : Анна Зайкова. На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Фото : Анна Зайкова. На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Фото : Анна Зайкова. На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Фото : Анна Зайкова. На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Фото : Анна Зайкова.

Как и положено, первым этапом производства является приемка сырья. За тем, чтобы на завод не попало ни одного некачественного зернышка, следит современная лаборатория. Необходимое для проведения анализов зерно отбирает автоматический пробоотборник. Далее специалисты лаборатории буквально за пару минут на специальном оборудовании определяют качественные характеристики сырья. Если зерно отвечает нормативным требованиям, оно попадает на завод.

Здесь для его хранения оборудованы металлические силосы. В общей сложности их шесть, рассчитаны они на одновременное хранение 12 тыс. тонн зерна. Каждый силос оснащен мощным вентилятором. Если температура внутри зерновой малы начинает подниматься, оборудование автоматически включается и зерно охлаждается до оптимальных 10–15 градусов. В зимнее время сырье охлаждают до той температуры, что складывается на открытом воздухе. При таких условиях оно хорошо хранится и ждет своего часа.

Как только он настал, зерно подается в крупоцех. Здесь его очищают, отделяя крупное от мелкого и щуплого, которое не подойдет для производства хлопьев, но сгодится для комбикормов. Лучший овес идет дальше, на шелушение. Затем мощные фотосепараторы буквально просвечивают каждое зернышко, не допуская попадания в крупу посторонних примесей. Позже крупа обрабатывается паром в течение 2–3 минут при температуре 100 градусов и плющится с помощью гладких валов до состояния тонких пластинок. После охлаждения на выходе получается знакомый всем геркулес.

А как же производят хлопья быстрого приготовления, спросите вы. Геннадий Ильичев, исполнительный директор компании "Алтайская крупа", объясняет: "Геркулес — продукт с более плотной структурой, и поэтому он требует варки в течение 10–20 минут. Зерно для производства хлопьев, не требующих варки, проходит немного другие этапы переработки. Когда овес прошел предварительную очистку, подготовку и шелушение, каждое ядро разрезается на три части, которые впоследствии плющатся. В итоге получается продукт более мелкой консистенции, который надо лишь залить кипятком — и прекрасное блюдо на завтрак готово".

На сегодняшний день в Алтайском крае насчитывается более 60 предприятий, занимающихся выпуском крупы. На фоне сокращения объемов производства крупяной продукции в Сибири в крае, напротив, отмечается рост. За последние 5 лет выработка крупы увеличилась на 35%. В 2016 году алтайские предприятия произвели 385 тысяч тонн данной продукции — это 80% в Сибирском федеральном округе и 21% в России. Необходимо отметить, что алтайскими предприятиями в минувшем году достигнут исторический максимум выработки крупяных изделий (крупа и зерновые хлопья). По объемам производства Алтай вышел на первое место в стране, обогнав Краснодарский край.