Карлин считает, что техника поможет убрать весь урожай в Алтайском крае

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

Мощности нашей пищевой перерабатывающей промышленности позволяют довести все убранное до продукта питания высочайшего качества на магазинной полке.

По мнению губернатора, сельское хозяйство края сейчас вышло на столь высокий уровень технического, технологического и организационного состояния, которое позволяет решать производственные задачи не взирая на погоду.

По словам Карлина, господдержка в крае аграриям осуществляется весьма грамотно, перед посевной и уборочной, пишет "АП".

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

Эти средства крестьяне могут грамотно потратить. Не так как было раньше, чтобы залатать экономические дырки, а чтобы добиться максимальной эффективности сельскохозяйственной деятельности. Не случайно в крае 93% сельхозтоваропроизводителей работают безубыточно, с положительной рентабельностью.

Это всё вселяет в губернатора уверенность, что уборочная кампания и заготовка кормов будут завершены в регионе в срок.