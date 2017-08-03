Карлин считает, что техника поможет убрать весь урожай в Алтайском крае

3 августа губернатор Алтайского края заявил, что невзирая на капризы погоды, урожай будет полностью убран и сохранен весь, до последнего зерна, уверил Александр Карлин журналистов во время поездки в Поспелихинский и Курьинский районы.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
Мощности нашей пищевой перерабатывающей промышленности позволяют довести все убранное до продукта питания высочайшего качества на магазинной полке.
По мнению губернатора, сельское хозяйство края сейчас вышло на столь высокий уровень технического, технологического и организационного состояния, которое позволяет решать производственные задачи не взирая на погоду.
По словам Карлина, господдержка в крае аграриям осуществляется весьма грамотно, перед посевной и уборочной, пишет "АП".
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
Эти средства крестьяне могут грамотно потратить. Не так как было раньше, чтобы залатать экономические дырки, а чтобы добиться максимальной эффективности сельскохозяйственной деятельности. Не случайно в крае 93% сельхозтоваропроизводителей работают безубыточно, с положительной рентабельностью.
Это всё вселяет в губернатора уверенность, что уборочная кампания и заготовка кормов будут завершены в регионе в срок.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.