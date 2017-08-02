На Алтае объявили штормпрогноз из-за аномальной жары

Алтайский ЦГМС передал штормовое предупреждение на 5 дней. В это время в регионе ожидается аномально жаркая погода: до +30+34.
Температура будет повышаться постепенно. В крае в четверг днем будет +26+31, в пятницу +27+32, в субботу до +33.
В Барнауле в четверг до +28, в пятницу и субботу до +30.
При этом в пятницу и субботу в регионе ожидаются дожди, грозы, град, а также порывы ветра до 17 м/с.
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