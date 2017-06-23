Алтайские продукты

На Алтае стартовал фестиваль напитков: что здесь можно съесть и бесплатно выпить

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Сегодня, 14:58.
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23 июня с 14.00 начал свою работу юбилейный V фестиваль напитков "АлтайФест". В этом году более 20 предприятий-производителей представят здесь свою продукцию. Это лимонады, натуральные соки и нектары, морсы из алтайских ягод, ледяные пенные напитки и многое другое. 

23 июня для всех желающих будет организован специальный час дегустаций. С 17.00 до 18.00 предприятия, участвующие в "АлтайФесте", будут предоставлять посетителям свою продукцию бесплатно.

Помимо алтайских напитков для гостей "АлтайФеста" приготовлено уникальное меню, в котором есть блюда различных кухонь мира.

Мясо на гриле, шашлык, поросенок на вертеле, запеченные уточки, немецкие сосиски, деревенское сало — это далеко не полный перечень мясных деликатесов. В качестве закусок предприятия предложат ароматные сырные шарики, запеченные куриные крылышки, свиную рульку, копчености. Бийское мясоперерабатывающее предприятие "Пятачок Плюс" приготовит манты и пельмени, шашлык из курицы и свинины, предложит колбаски для жарки — "завиток на пикничок".

"Барнаульский пивоваренный завод" устроил на "АлтайФесте" настоящий праздник.
"Барнаульский пивоваренный завод" устроил на "АлтайФесте" настоящий праздник

Посетители смогут оценить алтайский камамбер, приготовленный на знаменитой усадьбе Кокориных. На десерт — пирожки с алтайскими ягодами и блины с медом местных пасек. Известный на Алтае фермер Владимир Никитченко, выпускающий продукцию под маркой "Варварино лукошко", предложит сделанные по авторскому рецепту конфеты ручной работы — фруктовые "Энергия дня" и "Алтайские трюфели" с кедровым орехом. Для любителей экзотических сладостей компания "Джой фуд" привезет арахисовую пасту. 

Компания "Бочкари" традиционно организует на фестивале "Арт-кафе": здесь можно попробовать мясо марала, знаменитую алтайскую мраморную говядину, мясо медведя.

Площадка "Волчихинского пивзавода" станет импровизированным баром-рестораном, с настоящими меню, поварами и официантами. Каждый посетитель сможет здесь приятно отдохнуть.

"Барнаульский пивоваренный завод" устроил на "АлтайФесте" настоящий праздник.
"Барнаульский пивоваренный завод" устроил на "АлтайФесте" настоящий праздник

Блюдами кержацкой кухни гостей угостят владельцы усадеб сельского туризма из Солонешенского района Алтайского края. Кержацкие пироги с рыбой и картошкой, постный грибной суп, тыквенная каша, квас на основе той же тыквы — все это довольно просто, но сытно и вкусно.

Напомним, фестиваль напитков "АлтайФест-2017" пройдет 23-24 июня на территории туристско-развлекательного комплекса "Сибирское подворье", расположенного в селе Новотырышкино Смоленского района. Доставка туристов автотранспортом будет осуществляться из Барнаула, Бийска, Белокурихи, Заринска и Павловска. 

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