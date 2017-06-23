На Алтае стартовал фестиваль напитков: что здесь можно съесть и бесплатно выпить

"Барнаульский пивоваренный завод" устроил на "АлтайФесте" настоящий праздник .Фото : Олег Богданов. "Барнаульский пивоваренный завод" устроил на "АлтайФесте" настоящий праздник .Фото : Олег Богданов. "Барнаульский пивоваренный завод" устроил на "АлтайФесте" настоящий праздник .Фото : Олег Богданов. "Барнаульский пивоваренный завод" устроил на "АлтайФесте" настоящий праздник .Фото : Олег Богданов. "Барнаульский пивоваренный завод" устроил на "АлтайФесте" настоящий праздник .Фото : Олег Богданов. "Барнаульский пивоваренный завод" устроил на "АлтайФесте" настоящий праздник .Фото : Олег Богданов. "Барнаульский пивоваренный завод" устроил на "АлтайФесте" настоящий праздник .Фото : Олег Богданов. "Барнаульский пивоваренный завод" устроил на "АлтайФесте" настоящий праздник .Фото : Олег Богданов. "Барнаульский пивоваренный завод" устроил на "АлтайФесте" настоящий праздник .Фото : Олег Богданов. "Барнаульский пивоваренный завод" устроил на "АлтайФесте" настоящий праздник .Фото : Олег Богданов. "Барнаульский пивоваренный завод" устроил на "АлтайФесте" настоящий праздник .Фото : Олег Богданов. "Барнаульский пивоваренный завод" устроил на "АлтайФесте" настоящий праздник .Фото : Олег Богданов. "Барнаульский пивоваренный завод" устроил на "АлтайФесте" настоящий праздник .Фото : Олег Богданов. "Барнаульский пивоваренный завод" устроил на "АлтайФесте" настоящий праздник .Фото : Олег Богданов. "Барнаульский пивоваренный завод" устроил на "АлтайФесте" настоящий праздник .Фото : Олег Богданов. "Барнаульский пивоваренный завод" устроил на "АлтайФесте" настоящий праздник .Фото : Олег Богданов. "Барнаульский пивоваренный завод" устроил на "АлтайФесте" настоящий праздник .Фото : Олег Богданов. "Барнаульский пивоваренный завод" устроил на "АлтайФесте" настоящий праздник .Фото : Олег Богданов. "АлтайФест - 2016". Фото : Олег Богданов. Девушки праздника "Алтайфест" 2015. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru. "АлтайФест - 2016". Фото : Олег Богданов. Девушки на "АлтайФесте - 2016". Фото : Олег Богданов. Девушки на "АлтайФесте - 2016". Фото : Олег Богданов. Девушки на "АлтайФесте - 2016". Фото : Олег Богданов. Девушки на "АлтайФесте - 2016". Фото : Олег Богданов. "АлтайФест - 2016". Фото : Олег Богданов. "АлтайФест - 2016". Фото : Олег Богданов. "АлтайФест - 2016". Фото : Олег Богданов. "АлтайФест - 2016". Фото : Олег Богданов. Девушки праздника "Алтайфест" 2015. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru. "Алтайфест"-2015. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru. "АлтайФест". 17 июня 2016 год. Фото : Анна Недобиткова. "АлтайФест - 2016". Фото : Олег Богданов. "АлтайФест - 2016". Фото : Олег Богданов.

23 июня для всех желающих будет организован специальный час дегустаций. С 17.00 до 18.00 предприятия, участвующие в "АлтайФесте", будут предоставлять посетителям свою продукцию бесплатно.

Помимо алтайских напитков для гостей "АлтайФеста" приготовлено уникальное меню, в котором есть блюда различных кухонь мира.

Мясо на гриле, шашлык, поросенок на вертеле, запеченные уточки, немецкие сосиски, деревенское сало — это далеко не полный перечень мясных деликатесов. В качестве закусок предприятия предложат ароматные сырные шарики, запеченные куриные крылышки, свиную рульку, копчености. Бийское мясоперерабатывающее предприятие "Пятачок Плюс" приготовит манты и пельмени, шашлык из курицы и свинины, предложит колбаски для жарки — "завиток на пикничок".

Посетители смогут оценить алтайский камамбер, приготовленный на знаменитой усадьбе Кокориных. На десерт — пирожки с алтайскими ягодами и блины с медом местных пасек. Известный на Алтае фермер Владимир Никитченко, выпускающий продукцию под маркой "Варварино лукошко", предложит сделанные по авторскому рецепту конфеты ручной работы — фруктовые "Энергия дня" и "Алтайские трюфели" с кедровым орехом. Для любителей экзотических сладостей компания "Джой фуд" привезет арахисовую пасту.

Компания "Бочкари" традиционно организует на фестивале "Арт-кафе": здесь можно попробовать мясо марала, знаменитую алтайскую мраморную говядину, мясо медведя.

Площадка "Волчихинского пивзавода" станет импровизированным баром-рестораном, с настоящими меню, поварами и официантами. Каждый посетитель сможет здесь приятно отдохнуть.

Блюдами кержацкой кухни гостей угостят владельцы усадеб сельского туризма из Солонешенского района Алтайского края. Кержацкие пироги с рыбой и картошкой, постный грибной суп, тыквенная каша, квас на основе той же тыквы — все это довольно просто, но сытно и вкусно.

Напомним, фестиваль напитков "АлтайФест-2017" пройдет 23-24 июня на территории туристско-развлекательного комплекса "Сибирское подворье", расположенного в селе Новотырышкино Смоленского района. Доставка туристов автотранспортом будет осуществляться из Барнаула, Бийска, Белокурихи, Заринска и Павловска.