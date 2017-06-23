На Алтае стартовал фестиваль напитков: что здесь можно съесть и бесплатно выпить

"Барнаульский пивоваренный завод" устроил на "АлтайФесте" настоящий праздник .Фото : Олег Богданов.
"Барнаульский пивоваренный завод" устроил на "АлтайФесте" настоящий праздник .Фото : Олег Богданов.
"Барнаульский пивоваренный завод" устроил на "АлтайФесте" настоящий праздник .Фото : Олег Богданов.
"Барнаульский пивоваренный завод" устроил на "АлтайФесте" настоящий праздник .Фото : Олег Богданов.
"Барнаульский пивоваренный завод" устроил на "АлтайФесте" настоящий праздник .Фото : Олег Богданов.
"Барнаульский пивоваренный завод" устроил на "АлтайФесте" настоящий праздник .Фото : Олег Богданов.
"Барнаульский пивоваренный завод" устроил на "АлтайФесте" настоящий праздник .Фото : Олег Богданов.
"Барнаульский пивоваренный завод" устроил на "АлтайФесте" настоящий праздник .Фото : Олег Богданов.
"Барнаульский пивоваренный завод" устроил на "АлтайФесте" настоящий праздник .Фото : Олег Богданов.
"Барнаульский пивоваренный завод" устроил на "АлтайФесте" настоящий праздник .Фото : Олег Богданов.
"Барнаульский пивоваренный завод" устроил на "АлтайФесте" настоящий праздник .Фото : Олег Богданов.
"Барнаульский пивоваренный завод" устроил на "АлтайФесте" настоящий праздник .Фото : Олег Богданов.
"Барнаульский пивоваренный завод" устроил на "АлтайФесте" настоящий праздник .Фото : Олег Богданов.
"Барнаульский пивоваренный завод" устроил на "АлтайФесте" настоящий праздник .Фото : Олег Богданов.
"Барнаульский пивоваренный завод" устроил на "АлтайФесте" настоящий праздник .Фото : Олег Богданов.
"Барнаульский пивоваренный завод" устроил на "АлтайФесте" настоящий праздник .Фото : Олег Богданов.
"Барнаульский пивоваренный завод" устроил на "АлтайФесте" настоящий праздник .Фото : Олег Богданов.
"Барнаульский пивоваренный завод" устроил на "АлтайФесте" настоящий праздник .Фото : Олег Богданов.
"АлтайФест - 2016". Фото : Олег Богданов.
Девушки праздника "Алтайфест" 2015. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.
"АлтайФест - 2016". Фото : Олег Богданов.
Девушки на "АлтайФесте - 2016". Фото : Олег Богданов.
Девушки на "АлтайФесте - 2016". Фото : Олег Богданов.
Девушки на "АлтайФесте - 2016". Фото : Олег Богданов.
Девушки на "АлтайФесте - 2016". Фото : Олег Богданов.
"АлтайФест - 2016". Фото : Олег Богданов.
"АлтайФест - 2016". Фото : Олег Богданов.
"АлтайФест - 2016". Фото : Олег Богданов.
"АлтайФест - 2016". Фото : Олег Богданов.
Девушки праздника "Алтайфест" 2015. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.
"Алтайфест"-2015. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.
"АлтайФест". 17 июня 2016 год. Фото : Анна Недобиткова.
"АлтайФест - 2016". Фото : Олег Богданов.
"АлтайФест - 2016". Фото : Олег Богданов.
23 июня для всех желающих будет организован специальный час дегустаций. С 17.00 до 18.00 предприятия, участвующие в "АлтайФесте", будут предоставлять посетителям свою продукцию бесплатно.
Помимо алтайских напитков для гостей "АлтайФеста" приготовлено уникальное меню, в котором есть блюда различных кухонь мира.
Мясо на гриле, шашлык, поросенок на вертеле, запеченные уточки, немецкие сосиски, деревенское сало — это далеко не полный перечень мясных деликатесов. В качестве закусок предприятия предложат ароматные сырные шарики, запеченные куриные крылышки, свиную рульку, копчености. Бийское мясоперерабатывающее предприятие "Пятачок Плюс" приготовит манты и пельмени, шашлык из курицы и свинины, предложит колбаски для жарки — "завиток на пикничок".
"Барнаульский пивоваренный завод" устроил на "АлтайФесте" настоящий праздник
Посетители смогут оценить алтайский камамбер, приготовленный на знаменитой усадьбе Кокориных. На десерт — пирожки с алтайскими ягодами и блины с медом местных пасек. Известный на Алтае фермер Владимир Никитченко, выпускающий продукцию под маркой "Варварино лукошко", предложит сделанные по авторскому рецепту конфеты ручной работы — фруктовые "Энергия дня" и "Алтайские трюфели" с кедровым орехом. Для любителей экзотических сладостей компания "Джой фуд" привезет арахисовую пасту.
Компания "Бочкари" традиционно организует на фестивале "Арт-кафе": здесь можно попробовать мясо марала, знаменитую алтайскую мраморную говядину, мясо медведя.
Площадка "Волчихинского пивзавода" станет импровизированным баром-рестораном, с настоящими меню, поварами и официантами. Каждый посетитель сможет здесь приятно отдохнуть.
"Барнаульский пивоваренный завод" устроил на "АлтайФесте" настоящий праздник
Блюдами кержацкой кухни гостей угостят владельцы усадеб сельского туризма из Солонешенского района Алтайского края. Кержацкие пироги с рыбой и картошкой, постный грибной суп, тыквенная каша, квас на основе той же тыквы — все это довольно просто, но сытно и вкусно.
Напомним, фестиваль напитков "АлтайФест-2017" пройдет 23-24 июня на территории туристско-развлекательного комплекса "Сибирское подворье", расположенного в селе Новотырышкино Смоленского района. Доставка туристов автотранспортом будет осуществляться из Барнаула, Бийска, Белокурихи, Заринска и Павловска.
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