Фотофакты. На Алтае запустили один из самых современных комбикормовых заводов в России

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23 декабря в Тальменском районе был запущен современный комбикормовый завод проектной мощностью 5 тонн в час. Планируется, что вся продукция этого предприятия будет использоваться птицефабрикой "Новоеловской", в состав которой он и входит. По словам Николая Мовенко, руководителя птицефабрики, собственный комбикормовый завод позволит снизить себестоимость выпускаемого мяса птицы.

Новый комбикормовый завод был возведен в кратчайшие сроки. Подготовить площадку, провести строительные работы, установить оборудование специалистам удалось всего за девять месяцев. Объем вложенных инвестиций в проект составляет 120 млн. рублей. По оценкам представителей компании "Мельинвест", которая поставляла оборудование для предприятия, комбикормовый завод в Тальменском районе является одним из самых современных в России.

Николай Мовенко,

исполнительный директор птицефабрики "Новоеловской":

Изначально это была угольная котельная, которая отапливала птицефабрику. Затем ее модернизировали в газовую. Позже, когда предприятие вошло в структуру холдинга "Алтайские закрома", было произведено централизованное газовое снабжение. И надобность в центральной котельное пропала. Здание долго пустовало. Были разные предложения и мысли по его использованию. В итоге было решено построить здесь комбикормовый завод. Это производство позволит нам существенно экономить. Для сравнения: транспортная доставка комбикорма из Повалихи, где ранее мы его закупали, увеличивала его себестоимость на четыре рубля с каждого килограмма. В месяц мы приобретали около 1,5 тыс тонн подобной продукции.

По словам Николая Мовенко, экономия — это не единственный плюс собственного комбикормового производства. Новый завод позволит птицефабрике непосредственно контролировать производство кормов и оперативно влиять на этот процесс.

На Алтае запустили один из самых современных комбикормовых заводов в России .

Николай Мовенко,

исполнительный директор птицефабрики "Новоеловская":

Птица круглый год находится в птичнике. И мы должны создавать для нее максимально комфортные условия, в том числе и по питанию. Мы контролируем содержание витаминов в ее сыворотке крови, белка, кальция, фосфора. И чтобы оперативно повлиять на процессы, происходящие в организме животного, мы можем увеличить дозу какого-либо препарата, добавить определенные компоненты в комбикорма.

Отметим, что комбикормовых завод это не последний инвестиционный проект, который реализовала птицефабрика. В настоящий момент предприятие рассматривает варианты использования альтернативных источников энергии, в частности переработки пометно-опилочной массы и получения из нее газа. По словам Николая Мовенко, в ближайшее время предстоит просчитать экономическую составляющую данного проекта.

Напомним, птицефабрика "Новоеловская" является структурным подразделением агропромышленной компании "Алтайские закрома". Мощности предприятия по выпуску битого мяса птицы составляет 5,8 тыс тонн в год. Помимо этого на территории птицефабрики действует перерабатывающее производство. В месяц здесь выпускается порядка 400 тонн продукции.