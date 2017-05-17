Фотофакты. Лекарственные травы дадут фермерам Алтая выход на многомиллиардный рынок Китая

Конференция о лекарственном растениеводстве (Россия - Китай) .Фото : Олег Богданов. Конференция о лекарственном растениеводстве (Россия - Китай) .Фото : Олег Богданов. Конференция о лекарственном растениеводстве (Россия - Китай) .Фото : Олег Богданов. Конференция о лекарственном растениеводстве (Россия - Китай) .Фото : Олег Богданов. Конференция о лекарственном растениеводстве (Россия - Китай) .Фото : Олег Богданов. Конференция о лекарственном растениеводстве (Россия - Китай) .Фото : Олег Богданов. Конференция о лекарственном растениеводстве (Россия - Китай) .Фото : Олег Богданов. Конференция о лекарственном растениеводстве (Россия - Китай) .Фото : Олег Богданов. Конференция о лекарственном растениеводстве (Россия - Китай) .Фото : Олег Богданов. Конференция о лекарственном растениеводстве (Россия - Китай) .Фото : Олег Богданов. Конференция о лекарственном растениеводстве (Россия - Китай) .Фото : Олег Богданов. Конференция о лекарственном растениеводстве (Россия - Китай) .Фото : Олег Богданов. Конференция о лекарственном растениеводстве (Россия - Китай) .Фото : Олег Богданов. Конференция о лекарственном растениеводстве (Россия - Китай) .Фото : Олег Богданов. Конференция о лекарственном растениеводстве (Россия - Китай) .Фото : предоставлена компанией "Алтайский букет". Конференция о лекарственном растениеводстве (Россия - Китай) .Фото : предоставлена компанией "Алтайский букет". Конференция о лекарственном растениеводстве (Россия - Китай) .Фото : предоставлена компанией "Алтвйский букет".

Таких результатов планируется достичь в рамках крупного федерального проекта — Национальной технологической инициативы, которая реализуется по поручению президента России. Об этом шла на пленарном заседании "Алтай – центр возрождения лекарственного растениеводства и переработки растительного сырья в России", прошедшем 12 мая в АлтГУ с участием китайских ученых и представителей инвесторов. Наш регион может стать пилотной площадкой, где будет опробовано взаимодействие российской и китайской сторон с тем, чтобы алтайские производители могли выйти на многомиллиардный рынок традиционной китайской медицины.

Национальная технологическая инициатива — это госпрограмма мер по поддержке развития в России отраслей, которые в течение следующих 20 лет могут стать основой мировой экономики. Определены девять ключевых рынков. В их числе рынок HeаlthNet, дорожная карта которого была утверждена в конце 2016 года.

В рамках раздела "Превентивная медицина" дорожной карты поставлена задача восстановить отрасль лекарственного растениеводства: от выращивания сырья до его высокотехнологичной переработки и поставки продукции и в Центры превентивной медицины России, и на экспорт в страны Юго-Восточной Азии. Предстоит сформировать новую культуру предупреждения заболеваний, существующую в азиатских странах.

Рынок китайской медицины в мире составляет около 100 млрд долларов, сообщил Андрей Козко, руководитель направления "Превентивная медицина" дорожной карты HeаlthNet. Объем этого рынка имеет тенденцию удваиваться каждые пять-шесть лет. Выращиванием лекарственных трав в Китае занимаются 340 тыс. фермерских хозяйств. Около 1 тыс. заводов перерабатывают сырье для получения натуральных средств коррекции и поддержания здоровья.

Но внутренние ресурсы Китая для расширения производства практически исчерпаны, сообщили и Андрей Козко, и китайские участники встречи. Количество земель, пригодных для сельского хозяйства, в стране сокращается: последние 15 лет – на 6% в год. Кроме того, в Китае большие проблемы с экологией, рассказал Сергей Боев, учредитель компании "Вистерра". А это сказывается на качестве сырья. Его дефицит начинают испытывать не только в Китае, но и в Тайване, где расположены десятки заводов по переработке лекарственных трав.

Производители и ученые стали искать дополнительные возможности для выращивания необходимых растений. Оптимальные условия им может предложить именно Россия, в первую очередь — благодаря схожим природно-климатическим условиям, Алтайский край.

Андрей Козко,

руководитель направления "Превентивная медицина" направления HeаlthNet:

Создаются предпосылки для развития в России отрасли экологически чистого лекарственного растениеводства и создания точки роста для АПК с экспортным потенциалом, соизмеримым с потенциалом углеводородов.

По словам Андрея Козко, Алтайский край был избран пилотным регионом для реализации проекта в силу не только оптимальных климатических условий, схожих с китайскими, но и в связи с тем, что здесь уже сегодня работают и хозяйства, и перерабатывающие предприятия в сфере лекарственного растениеводства.

Потенциал края подтвердила и Татьяна Зеленина, начальник управления пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности.

Татьяна Зеленина,

начальник управления пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности:

В крае много организаций, которые занимаются сбором растительного лекарственного сырья – 59 в 27 районах края. 40 организаций производят на его основе более 600 наименований БАДов. Алтайское сырье используется также в пищевой продукции, в том числе для детей.

По ее словам, алтайские переработчики используют в производстве более 70% местного растительного сырья.

Татьяна Зеленина,

начальник управления пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности:

У части из них есть свои посевные площади, но этих объемов, конечно, недостаточно ни для покрытия собственной потребности, ни для потребности в целом Алтайского края.

Поэтому, считает она, промышленное производство лекарственного растительного сырья является важным для края. По ее мнению, регион обладает всеми необходимыми предпосылками к этому.

К проекту, считают эксперты, могут присоединиться десятки алтайских фермеров, а также предприятия, специализирующиеся на переработке растительного сырья. Такие есть в Бийске, Новоалтайске, в Алтайском районе.

По мнению Сергея Боева, нужно концентрировать хозяйства, выращивающие лекарственные растения, вокруг перерабатывающих заводов. Это будет удобно и с логистической точки зрения, и с позиции максимального сохранения полезных веществ сырья, которые теряются при сушке и транспортировке. И в этом смысле у Алтайского края – огромное преимущество перед Китаем, где земельные участки, на которых произрастают растения, разбросаны по территории страны.

Сергей Мухортов, гендиректор компании "Алтайский букет", подчеркнул, что несколько факторов позволяют нашему региону стать пилотной площадкой развития проекта: это природно-климатические условия, наличие "чистых" земель, накопленные в крае компетенции по выращиванию и переработке лекарственного сырья. По его словам, экономический эффект от реализации проекта для Алтайского края может составить сотни миллионов рублей к 2025 году.

Ученые Чанчуньского университета традиционной китайской медицины привезли с собой семена 16 видов лекарственных растений, применяемых в традиционной китайской медицине (в Поднебесной эти семена считаются национальным достоянием). На протяжении этой недели на нескольких пилотных площадках края будут совершены пробные посевы.

Договориться с китайской стороной о начале сотрудничества удалось в марте, когда в Поднебесную ездила российская делегация. В нее вошли и предприниматели с Алтая. Тогда состоялись встречи с руководителями профильных министерств Китая, ректорами медицинских вузов, директором Пекинского НИИ лекарственного семеноводства. А директор холдинга, владеющего восемью заводами в Китае, проявил интерес к поставке сырья из России.

Справка

Ожидаемые результаты реализации проекта по выращиванию в России экологически чистых лекарственных растений к 2035 году (согласно дорожной карты HeаlthNet):

создание более 25 научно-производственных, учебно-образовательных агропарков в различных регионах России,

создание не менее 3,5 тыс. центров превентивной медицины в России;

создание не менее 300 тыс. фермерских хозяйств, объединенных в кооперативы,

трансфер технологий по культивированию традиционных для китайской медицины лекарственных растений, первичной переработке и высокотехнологичному производству концентрированных гранулированных экстрактов растительных лекарственных субстанций и препаратов объемом рынка не менее 1 млн тонн.

Факт

Около трети всех лекарственных средств, применяемых в практической медицине – это препараты растительного происхождения, которые в большинстве случаев не могут быть заменены продуктами химического синтеза, сообщила Татьяна Зеленина.