Власти рассказали, кто будет перерабатывать многострадальный алтайский виноград

Как рассказала Татьяна Зеленина, специалисты-виноделы из Ставропольского края приезжали в город-курорт и сделали свое заключение: производство плодово-ягодных напитков здесь возможно.

Татьяна Зеленина,

начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим:

"Курорт Белокуриха" также рассматривает возможность использования урожая винодельческого винограда из Алтайского района на своей будущей винокурне. Учитывая, что этой компанией руководит человек, который слов на ветер не бросает, думаю, что новое предприятие будет обязательно запущено. Ориентировочно это произойдет в мае следующего года. И дальше будет найдено место и для этого виноградника.

Также Татьяна Зеленина сообщила, что правительство Алтайского края поддерживает это направление. По ее словам, часть работ по обработке нижнего поля виноградника провели силами студентов технического университета и колледжа сыроделия из села Алтайское. На верхнем участке работы продолжаются, заверила начальник пищевого управления.

О нелегкой судьбе плантаций altapress.ru сообщал недавно. Некогда цветущие виноградники по сути оказался заброшены. "Алтайский винзавод", на котором планировалось перерабатывать плоды, оказался в руках других инвесторов, которых вино не интересует. Руководство компании "Курорт Белокуриха" о своих планах перерабатывать этот виноград ранее не обозначало.

Напомним, первые саженцы французского винограда Владимир Вагнер, тогда еще гендиректор госкорпорации "Алтайспиртпром", завез в 2009 году. В 2010 году на 3 га земли неподалеку от села Алтайского было высажено 12 тыс. новых саженцев сортов "гаме", "маршал фош", "миньо", "мускат оттонель", "пино нуар", "шардоне".