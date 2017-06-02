История неуспеха: почему на Алтае не смогли довести до ума амбициозный проект с французами

Заходи, коли пришел

Проехать к Мекке алтайского виноделия, как этот проект в свое время называли его воспеватели, оказалось не сложно. Дорогу корреспондентам altapress.ru указал местный подросток: пару лет назад его и других учеников сельского техникума отправляли на плантации виноградника в период уборки. Пара десятков километров по дороге из села Алтайского в сторону Аи, и вот мы на месте. Сразу скажем: места здесь действительно чудесные. Путь к виноградникам лежит по дамбе вдоль зеркального озера, вокруг зеленеющие горы, над головой — бескрайнее голубое небо. Тишину и покой в округе нарушают только блеющие на лугу овечки. Выражаясь словами известного киногероя, ляпота!

Правда о самих виноградниках этого не скажешь. На возвышенности наше внимание сразу привлекла будка с вывеской "Алтайская лоза". Судя по расписанию работы на двери и установленному внутри прилавку, здесь, возможно, чем-то торговали. Но сейчас киоск закрыт на ключ, внутри разбросан хлам, крыша проломлена.

В таком же заброшенном состоянии оказались и сами плантации. Пройти к ним не составило никакого труда: забор из колючей проволоки, который должен был защищать виноградники от посторонних, завалился. В общем, заходи, коли пришел.

Проходим и тут же попадаем в заросли, только не винограда, а бурьяна, который почти в человеческий рост, да такой густой, что обнаружить среди него ветки винограда практически невозможно. Пара минут поиска, и вот знаменитая французская лоза. Видно, что она еще живая, почки на ней уже набухли и готовы идти в рост. Подвязать бы ее как следует, только этим явно никто не занимается.

За комментариями по поводу состояния французских виноградников мы обратились к Владимиру Вагнеру. Правда разговаривать с нами он явно был не настроен. Кроме пары слов о том, что обрабатывать в этом году планируется только 5–10 рядов на нижнем поле, г-н Вагнер почти ничего не сказал.

Владимир Вагнер,

заведующий кафедрой бродильных производств, директор компании "Алтайская лоза":

Я бы не хотел будоражить эту тему и отвечать за проект, к которому теперь не имею никакого отношения. Я занимаюсь научной работой.

Два удачных года

А ведь начиналось все так позитивно. Первые саженцы французского винограда Владимир Вагнер, тогда еще гендиректор госкорпорации "Алтайспиртпром", завез в 2009 году. Высажены они были на небольшой плантации в 30 соток. Дальше — больше. Виноград нормально перезимовал, после чего было принято решение расширить его площади. В 2010 году на 3 га земли неподалеку от села Алтайского было высажено 12 тыс. новых саженцев сортов "гаме", "маршал фош", "миньо", "мускат оттонель", "пино нуар", "шардоне".

2012 год стал для алтайских виноградников самым урожайным: тогда было собрано почти 3 тонны винных ягод.

Наталья Шелковская, заведующая лабораторией технологии переработки плодов и ягод НИИ садоводства Сибири им. Лисавенко, на базе которого проводились эксперименты по переработке этого урожая, вспоминает: приехавшие в тот год французы не поверили, что на Алтае мог так хорошо вызреть виноград, таким высоким был показатель сахаристости. Для проверки они даже взяли с собой образцы. Исследования, проведенные во Франции, все подтвердили.

В 2013 году сотрудники "Алтайспиртпрома" высадили еще 10 тыс. саженцев винограда сортов "мускат" и "пино нуар", специально доставленных почтовой службой из провинции Франш-Конте. Но после этого проект "Алтайская лоза" исчез с информационного поля. Вагнер больше не рассказывал о своих успехах, чиновники всех уровней не посещали плантации. Наступила тишина.

О том, что с виноградниками что-то не так, стало понятно в 2016 году. Тогда часть урожая осталась в полях под снегом. Владимир Вагнер поспешил объяснить: все так и задумано. Якобы ягоду специально оставили на лозе, чтобы она подморозилась и из нее можно было делать ледяное вино. Но уже тогда это было мало похоже на правду.

В каком сейчас состоянии находятся виноградники, мы уже знаем.

Технологии с юга

Почему же этот амбициозный проект так и не удалось довести до ума? Виктор Татиевский, руководитель барнаульского клуба виноградарей "Альфа", полагает, что в свое время Вагнер допустил ряд фатальных ошибок. Во-первых, приобрел только французские сорта винограда, которые приспособ­лены для более мягкого климата. Хотя можно было остановить свой выбор и на других саженцах, например из Германии или Венгрии. Они более зимостойкие. Во-вторых, отказался от использования опыта сибирских виноградарей-практиков и научных специалистов. А в-третьих, бездумно скопировал иностранную технологию, которая в условиях сибирской зимы оказалась неэффективной.

Виктор Татиевский,

руководитель барнаульского клуба виноградарей "Альфа":

Он взял за основу самую дешевую технологию возделывания винограда, которую используют южане. Это неукрывной способ. После того как стало понятно, что в таких условиях виноград не сможет пережить каждую зиму, его запахали. А весной возникли проблемы: лоза под землей начала выпревать. Открыв ее слишком рано, можно было попасть под заморозки. Отсюда и потери урожая.

Виктор Татиевский рассказал: 2012 год действительно был для винограда очень благоприятный, причем не только в Алтайском районе. Следующий год тоже радовал любителей сладкой винной ягоды. А вот в 2014-м наступил провал. После того как погодные условия нормализовались, начались финансовые проблемы у самого Вагнера.

Изначально инициатором проекта была корпорация "Алтайспиртпром", 51% акций которой принадлежало региональному Фонду имущества. После того как она оказалась в стадии банкротства, куратором виноградников стала некая фирма "Алтайская лоза", созданная в 2014 году и зарегистрированная в райцентре Алтайское. Ее гендиректором, согласно выписке ЕГРЮЛ, до сих пор является Владимир Вагнер.

Вопрос, чьи деньги были вложены в создание виноградников и сейчас покоятся в дебрях бурьяна, остается открытым. Сам Вагнер его не комментирует. В 2012 году губернатор Алтайского края говорил, что на проект из регионального бюджета не было потрачено ни копейки. Администрация оказывала лишь организационную и методическую поддержку.

Близкие к этой истории люди рассказывают, что, скорее всего, виноградники создавались за счет заемных средств. Основным кредитором "Алтайспиртпрома" в свое время выступал Сбербанк. По приблизительным подсчетам, на разбивку одного гектара требуется минимум 6 млн рублей. У корпорации было 10 га виноградников. Хотя вряд ли эти вложения могли стать основной причиной краха корпорации. На момент распродажи активов у нее было долгов более чем на 900 млн рублей, большая часть из которых после реализации имущества так и осталась не­погашенной.

Перешли на воду

На сегодняшний момент "Алтайский винзавод", на котором планировалось перерабатывать собранный виноград, принадлежит инвесторам из Новосибирской области. Предприятие приступило к выпуску минеральной воды Petroglyph, которая разливается в современную тару объемом 1,25 литра.

Как сообщает управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, в 2016 году на предприятии проведена глобальная реконструкция, установлено современное оборудование, позволяющее соблюдать необходимый уровень безопасности производства, хранения, транспортировки и приготовления продукта. Официальное открытие намечено на июнь 2017 года. В планах завода розлив воды в тару individual size — 0,375 литра — и выпуск продукции в стекле. О возобновлении винного производства ни слова. У завода нет для этого надлежащих документов.

По данным управления пищевой промышленности, в регионе на данный момент имеется всего одно предприятие, имеющее лицензию на производство, хранение и поставку вина, это "Тейси". Годовая мощность предприятия составляет 341 тыс. декалитров. Выработка собственной продукции ведется из привозного винматериала. Несколько лет назад была информация о том, что "Тейси" начнет осваивать производство вина из алтайской облепихи на основе разработок "Бийского технологического института". Однако в конкретное сотрудничество эти планы так и не переросли.

Не исключено, что в ближайшее время технологиями "БТИ" воспользуется еще один потенциальный инвестор-винодел — "Курорт Белокуриха". В 2016 году компания запустила собственную пивоварню, в 2018-м планирует открыть винокуренный завод. Подробностей этого проекта пока немного. Известно, что планируется закупить оборудование на 200 тысяч евро (около 12,7 млн рублей). Перерабатывать на нем начнут алтайские плоды и ягоды. Напитки будут подаваться в ресторанах самой курортной сети.

Что же касается переработки винограда, то, по оценкам экспертов, наиболее оптимальной для Алтайского края моделью может стать авторское виноделие. Оно может включать в себя небольшую плантацию площадью порядка 1–2 га, микропроизводство, не требующее лицензирования, и качественные напитки, известные настоящим ценителям. Кстати, по такой схеме в настоящий момент развивается винодельческая отрасль в Крыму, и делается это довольно успешно.

Справка

До 1985 года, когда в СССР началась борьба с пьянством, в Алтайском крае существовало 15 плодовых совхозов, занимавшихся переработкой плодов и ягод и выпуском сброженных и сброженно-спиртовых соков. Для этого использовались местные яблоки, груши, черная смородина, черноплодная рябина, облепиха и даже дикая красная рябина. Затем разлив уже готовых напитков проводился на Алтайском и Троицком винзаводах. Продукция продавалась по всему Алтайскому краю и в соседних регионах. Некоторые образцы купажных алтайских вин поставлялись в Москву и даже завоевывали медали на международных выставках. В 90-е годы флагманом виноделия в регионе стал барнаульский завод "Биотек". Он работал сначала на местном сырье, затем начал закупать импортные винматериалы. Позже качество напитков значительно снизилось, и производитель ушел с рынка.

Цифра

Более 50 предприятий края занимаются производством алкогольных и безалкогольных напитков.