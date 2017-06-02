История неуспеха: почему на Алтае не смогли довести до ума амбициозный проект с французами

Работы на знаменитых французских виноградниках, расположенных в Алтайском районе, в этом году будут проводиться в минимальных объемах и исключительно силами студентов АлтГТУ. Об этом altapress.ru сообщил Владимир Вагнер, заведующий кафедрой бродильных производств, директор компании "Алтайская лоза", курировавшей данный проект. Что будет с остальными гектарами, он не уточнил. Между тем некогда цветущие плантации в настоящий момент находятся в удручающем состоянии: виноград по сути оказался заброшен. "Алтайский винзавод", на котором планировалось перерабатывать плоды, оказался в руках других инвесторов, которых вино не интересует. Те же предприятия, которые им еще занимаются или планируют это делать, либо работают на привозном винматериале, либо ориентируются на выпуск плодовых напитков из алтайских ягод. Промышленное виноделие на местном сырье на Алтае нынче не в тренде.
Заходи, коли пришел
Проехать к Мекке алтайского виноделия, как этот проект в свое время называли его воспеватели, оказалось не сложно. Дорогу корреспондентам altapress.ru указал местный подросток: пару лет назад его и других учеников сельского техникума отправляли на плантации виноградника в период уборки. Пара десятков километров по дороге из села Алтайского в сторону Аи, и вот мы на месте. Сразу скажем: места здесь действительно чудесные. Путь к виноградникам лежит по дамбе вдоль зеркального озера, вокруг зеленеющие горы, над головой — бескрайнее голубое небо. Тишину и покой в округе нарушают только блеющие на лугу овечки. Выражаясь словами известного киногероя, ляпота!
Правда о самих виноградниках этого не скажешь. На возвышенности наше внимание сразу привлекла будка с вывеской "Алтайская лоза". Судя по расписанию работы на двери и установленному внутри прилавку, здесь, возможно, чем-то торговали. Но сейчас киоск закрыт на ключ, внутри разбросан хлам, крыша проломлена.
В таком же заброшенном состоянии оказались и сами плантации. Пройти к ним не составило никакого труда: забор из колючей проволоки, который должен был защищать виноградники от посторонних, завалился. В общем, заходи, коли пришел.
Проходим и тут же попадаем в заросли, только не винограда, а бурьяна, который почти в человеческий рост, да такой густой, что обнаружить среди него ветки винограда практически невозможно. Пара минут поиска, и вот знаменитая французская лоза. Видно, что она еще живая, почки на ней уже набухли и готовы идти в рост. Подвязать бы ее как следует, только этим явно никто не занимается.
За комментариями по поводу состояния французских виноградников мы обратились к Владимиру Вагнеру. Правда разговаривать с нами он явно был не настроен. Кроме пары слов о том, что обрабатывать в этом году планируется только 5–10 рядов на нижнем поле, г-н Вагнер почти ничего не сказал.
Владимир Вагнер,
заведующий кафедрой бродильных производств, директор компании "Алтайская лоза":
Я бы не хотел будоражить эту тему и отвечать за проект, к которому теперь не имею никакого отношения. Я занимаюсь научной работой.
Два удачных года
А ведь начиналось все так позитивно. Первые саженцы французского винограда Владимир Вагнер, тогда еще гендиректор госкорпорации "Алтайспиртпром", завез в 2009 году. Высажены они были на небольшой плантации в 30 соток. Дальше — больше. Виноград нормально перезимовал, после чего было принято решение расширить его площади. В 2010 году на 3 га земли неподалеку от села Алтайского было высажено 12 тыс. новых саженцев сортов "гаме", "маршал фош", "миньо", "мускат оттонель", "пино нуар", "шардоне".
2012 год стал для алтайских виноградников самым урожайным: тогда было собрано почти 3 тонны винных ягод.
Наталья Шелковская, заведующая лабораторией технологии переработки плодов и ягод НИИ садоводства Сибири им. Лисавенко, на базе которого проводились эксперименты по переработке этого урожая, вспоминает: приехавшие в тот год французы не поверили, что на Алтае мог так хорошо вызреть виноград, таким высоким был показатель сахаристости. Для проверки они даже взяли с собой образцы. Исследования, проведенные во Франции, все подтвердили.
В 2013 году сотрудники "Алтайспиртпрома" высадили еще 10 тыс. саженцев винограда сортов "мускат" и "пино нуар", специально доставленных почтовой службой из провинции Франш-Конте. Но после этого проект "Алтайская лоза" исчез с информационного поля. Вагнер больше не рассказывал о своих успехах, чиновники всех уровней не посещали плантации. Наступила тишина.
О том, что с виноградниками что-то не так, стало понятно в 2016 году. Тогда часть урожая осталась в полях под снегом. Владимир Вагнер поспешил объяснить: все так и задумано. Якобы ягоду специально оставили на лозе, чтобы она подморозилась и из нее можно было делать ледяное вино. Но уже тогда это было мало похоже на правду.
В каком сейчас состоянии находятся виноградники, мы уже знаем.
Технологии с юга
Почему же этот амбициозный проект так и не удалось довести до ума? Виктор Татиевский, руководитель барнаульского клуба виноградарей "Альфа", полагает, что в свое время Вагнер допустил ряд фатальных ошибок. Во-первых, приобрел только французские сорта винограда, которые приспособлены для более мягкого климата. Хотя можно было остановить свой выбор и на других саженцах, например из Германии или Венгрии. Они более зимостойкие. Во-вторых, отказался от использования опыта сибирских виноградарей-практиков и научных специалистов. А в-третьих, бездумно скопировал иностранную технологию, которая в условиях сибирской зимы оказалась неэффективной.
Виктор Татиевский,
руководитель барнаульского клуба виноградарей "Альфа":
Он взял за основу самую дешевую технологию возделывания винограда, которую используют южане. Это неукрывной способ. После того как стало понятно, что в таких условиях виноград не сможет пережить каждую зиму, его запахали. А весной возникли проблемы: лоза под землей начала выпревать. Открыв ее слишком рано, можно было попасть под заморозки. Отсюда и потери урожая.
Виктор Татиевский рассказал: 2012 год действительно был для винограда очень благоприятный, причем не только в Алтайском районе. Следующий год тоже радовал любителей сладкой винной ягоды. А вот в 2014-м наступил провал. После того как погодные условия нормализовались, начались финансовые проблемы у самого Вагнера.
Изначально инициатором проекта была корпорация "Алтайспиртпром", 51% акций которой принадлежало региональному Фонду имущества. После того как она оказалась в стадии банкротства, куратором виноградников стала некая фирма "Алтайская лоза", созданная в 2014 году и зарегистрированная в райцентре Алтайское. Ее гендиректором, согласно выписке ЕГРЮЛ, до сих пор является Владимир Вагнер.
Вопрос, чьи деньги были вложены в создание виноградников и сейчас покоятся в дебрях бурьяна, остается открытым. Сам Вагнер его не комментирует. В 2012 году губернатор Алтайского края говорил, что на проект из регионального бюджета не было потрачено ни копейки. Администрация оказывала лишь организационную и методическую поддержку.
Близкие к этой истории люди рассказывают, что, скорее всего, виноградники создавались за счет заемных средств. Основным кредитором "Алтайспиртпрома" в свое время выступал Сбербанк. По приблизительным подсчетам, на разбивку одного гектара требуется минимум 6 млн рублей. У корпорации было 10 га виноградников. Хотя вряд ли эти вложения могли стать основной причиной краха корпорации. На момент распродажи активов у нее было долгов более чем на 900 млн рублей, большая часть из которых после реализации имущества так и осталась непогашенной.
Перешли на воду
На сегодняшний момент "Алтайский винзавод", на котором планировалось перерабатывать собранный виноград, принадлежит инвесторам из Новосибирской области. Предприятие приступило к выпуску минеральной воды Petroglyph, которая разливается в современную тару объемом 1,25 литра.
Как сообщает управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, в 2016 году на предприятии проведена глобальная реконструкция, установлено современное оборудование, позволяющее соблюдать необходимый уровень безопасности производства, хранения, транспортировки и приготовления продукта. Официальное открытие намечено на июнь 2017 года. В планах завода розлив воды в тару individual size — 0,375 литра — и выпуск продукции в стекле. О возобновлении винного производства ни слова. У завода нет для этого надлежащих документов.
По данным управления пищевой промышленности, в регионе на данный момент имеется всего одно предприятие, имеющее лицензию на производство, хранение и поставку вина, это "Тейси". Годовая мощность предприятия составляет 341 тыс. декалитров. Выработка собственной продукции ведется из привозного винматериала. Несколько лет назад была информация о том, что "Тейси" начнет осваивать производство вина из алтайской облепихи на основе разработок "Бийского технологического института". Однако в конкретное сотрудничество эти планы так и не переросли.
Не исключено, что в ближайшее время технологиями "БТИ" воспользуется еще один потенциальный инвестор-винодел — "Курорт Белокуриха". В 2016 году компания запустила собственную пивоварню, в 2018-м планирует открыть винокуренный завод. Подробностей этого проекта пока немного. Известно, что планируется закупить оборудование на 200 тысяч евро (около 12,7 млн рублей). Перерабатывать на нем начнут алтайские плоды и ягоды. Напитки будут подаваться в ресторанах самой курортной сети.
Что же касается переработки винограда, то, по оценкам экспертов, наиболее оптимальной для Алтайского края моделью может стать авторское виноделие. Оно может включать в себя небольшую плантацию площадью порядка 1–2 га, микропроизводство, не требующее лицензирования, и качественные напитки, известные настоящим ценителям. Кстати, по такой схеме в настоящий момент развивается винодельческая отрасль в Крыму, и делается это довольно успешно.
Справка
До 1985 года, когда в СССР началась борьба с пьянством, в Алтайском крае существовало 15 плодовых совхозов, занимавшихся переработкой плодов и ягод и выпуском сброженных и сброженно-спиртовых соков. Для этого использовались местные яблоки, груши, черная смородина, черноплодная рябина, облепиха и даже дикая красная рябина. Затем разлив уже готовых напитков проводился на Алтайском и Троицком винзаводах. Продукция продавалась по всему Алтайскому краю и в соседних регионах. Некоторые образцы купажных алтайских вин поставлялись в Москву и даже завоевывали медали на международных выставках. В 90-е годы флагманом виноделия в регионе стал барнаульский завод "Биотек". Он работал сначала на местном сырье, затем начал закупать импортные винматериалы. Позже качество напитков значительно снизилось, и производитель ушел с рынка.
Цифра
Более 50 предприятий края занимаются производством алкогольных и безалкогольных напитков.
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