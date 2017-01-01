Эпоха перемен: алтайских аграриев ожидают очередные изменения субсидирования АПК

Предоставление льготных кредитов, процентные ставки по которым не превышают 5%, пожалуй, самое ожидаемое нововведение этого года. Дело в том, что раньше крестьянам приходилось оформлять займы по коммерческим ставкам, которые порой достигали 20%, и лишь потом получать компенсации. Теперь же у них появилась возможность оформлять кредиты сразу по льготной ставке (на каких условиях это происходит, читайте в нашей инфографике. — Прим. ред.). Сами производители оценивают это положительно. "Что таить, порой с момента оформления кредита до получения субсидий могло пройти полгода и больше, — сообщил altapress.ru Александр Балаков, председатель “Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края”. — Иногда это происходило из-за задержек выплат со стороны государства, иногда — из-за самих сельхозпроизводителей. Не у всех получалось правильно оформить необходимый пакет документов. Теперь для нас все это в прошлом".

Свои плюсы видят и банки. По словам Дмитрия Потылицына, руководителя алтайского регионального филиала "РСХБ", введение новой системы должно увеличить спрос на кредитные ресурсы. "В настоящее время “Россельхозбанк” и Минсельхоз подписали соглашение о льготном кредитовании аграриев по ставке 5%, — рассказал Потылицын. — Все нормативные документы уже утверждены, и наш филиал активно приступил к рассмотрению заявок на кредиты по новым условиям".

Ранее банкиры сообщали, что в самой процедуре получения субсидии для агрария ничего не изменится: пакет документов останется прежним, повышенных требований относительно залоговой базы не будет. Однако до сих пор не ясно, сколько времени может занять сам процесс согласования льготных кредитов. Судя по официальным документам, формировать первоначальный реестр претендентов будет банк, затем в этой же структуре пройдет его утверждение. Окончательное же слово останется за Минсельхозом. Предполагается, что специальная комиссия займется рассмотрением заявок. Ранее она уже принимала подобные решения по инвестпроектам, претендующим на господдержку. Правда заседания проводились не чаще двух-трех раз в год.

Как сообщил первый вице-премьер Александр Лукьянов, проблемы с получением льготных кредитов уже на первой стадии могут возникнуть у тех, кто ранее допускал просрочки по выплатам и имеет отрицательные финансовые показатели. По оценке чиновников, сейчас в крае доля нерентабельных хозяйств составляет 8–9%.

Собрали воедино

Еще одним нововведением нынешнего года стала "единая" субсидия, в которую вошло более 20 видов поддержки — это субсидии на агрострахование, элитное семеноводство, племенное дело, садоводство, овцеводство, оленеводство и другие направления. Главная ее особенность заключается в том, что распределять средства в рамках единой субсидии теперь будут исключительно местные власти. По словам Александра Лукьянова, у этого механизма есть определенный плюс: если аграрии не освоят часть средств, то перераспределять их на более востребованные цели можно будет на уровне края. Раньше для этого необходимо было вернуть оставшиеся деньги в Москву, а получить их обратно только по специальному распоряжению правительства. Все эти бюрократические проволочки обычно занимали не менее трех месяцев.

По словам аграрного вице-премьера, для самих сельхозпроизводителей в получении поддержки по новой субсидии ничего принципиально не изменится.

Урезали гектар

Что касается погектарной субсидии и выплат на килограмм товарного молока, то эти два направления будут существовать отдельно от "единой". Правда и здесь не обошлось без изменений.

Не исключено, что с нынешнего года государство перестанет выдавать погектарные субсидии на выращивание технических культур, таких как подсолнечник, рапс, соя, лен и сахарная свекла. В общей сложности в Алтайском крае они занимают более 600 тыс. га. Как сообщил Александр Лукьянов, связано это изменение с тем, что рентабельность продаж по этим культурам и так высокая и дополнительные вливания от государства здесь не нужны. На сегодняшний день известно, что правительство планирует снизить лимит для Алтайского края с прошлогоднего 1,4 млрд рублей до 987 млн.

Сокращение может произойти и по молочным выплатам, правда насколько точно, пока не известно. Дело в том, что по многим направлениям лимиты регионам окончательно не утверждены. Алтайские власти и Минсельхоз России ведут по этому поводу согласования.

Подписание окончательных соглашений между двумя ведомствами ожидается в феврале. В этом же месяце в регион должен поступить первый транш господдержки на сельское хозяйство.

Как будет работать льготное кредитование агропромышленного комплекса

Получатели

Воспользоваться льготным кредитованием смогут все производители — аграрии и переработчики. Для них в законе обозначен самый широкий круг направлений целевого использования заемных средств. Сельхозкооперативы и личные подсобные хозяйства также значатся в качестве получателей льготных кредитов.

Банки

Не менее 20 млрд рублей собственных средств должно быть у банка, который будет работать по программе льготного кредитования. Так прописано в законе. Кроме того, банк должен иметь специализированные продукты для АПК и он должен быть старше пяти лет. На сегодняшний день договор на оказание подобных услуг с Минсельхозом России подписал только "Россельхозбанк".

Механизм субсидирования

Государство предоставляет банкам субсидии в размере 100% ключевой ставки Центробанка. Не менее 20% уходит на возмещение недополученной банками прибыли. При этом процентная банковская ставка для заемщиков не будет превышать 5%.

Краткосрочные кредиты

Краткосрочным считается кредит до 1 млрд рублей сроком до одного года на развитие растениеводства и животноводства и переработку продукции этих отраслей сельского хозяйства.

Сельхозтоваропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов) могут оформить заем на приобретение:

ГСМ;

химических и биологических средств защиты растений;

минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян (кроме элитных);

электроэнергии и природного газа (включая его транспортировку), используемых для выращивания сельхозкультур в защищенном грунте и на орошаемых землях;

запасных частей и материалов для ремонта сельхозтехники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов;

уплату страховых взносов при страховании урожая сельхозкультур и животных;

приобретение молодняка сельхозживотных, кормов, ветпрепаратов.

Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие первичную и (или) последующую промышленную переработку сельхозпродукции, и потребительские кооперации (за исключением кредитной) могут оформить заем на приобретение:

сахарной свеклы для ее последующей переработки;

зерна (в том числе семян масличных культур) для мукомольно-крупяной, хлебопекарной, крахмало-паточной, масложировой и комбикормовой отраслей промышленности;

сельхозсырья для производства детского питания;

выращенных в России овощей, бахчевых культур, ягод, картофеля, винограда и фруктов для плодоовощной консервной отрасли.

Граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, могут оформить заем на:

приобретение материалов для ремонта животноводческих помещений, кормов, ветеринарных препаратов, молодняка сельхозживотных;

уплату страховых взносов при страховании урожая.

Инвестиционные кредиты

Сроки инвестиционных льготных кредитов составляют до 5, 8 и 15 лет в зависимости от того, на какие цели оформляется заем.

Сельхозтоваропроизводители, организации и ИП, осуществляющие первичную и (или) последующую промышленную переработку сельхозпродукции, могут оформить заем на:

приобретение техники и оборудования, используемых в растениеводстве;

строительство, реконструкцию, модернизацию (в том числе приобретение средств автоматизации) хранилищ сахарной свеклы, картофеля, овощей и фруктов, объектов малой энергетики (котельной), сахарных заводов;

строительство тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте;

строительство свиноферм;

строительство, реконструкцию и модернизацию оптово-распределительных центров;

строительство селекционно-семеноводческих центров;

строительство, реконструкцию и модернизацию предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла;

строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и др.

С полным перечнем направлений целевого использования льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов можно ознакомиться на сайте минсельхоза края.

Цифра

21,3 млрд рублей планирует направить Минсельхоз России на льготное кредитование АПК.