Опрос. Что представят алтайские предприятия на выставке "АлтайПродМаркет"

Александр Кокорин,

руководитель частной сыроварни Кокориных:

В этом году на выставке "АлтайПродМаркет" мы планируем представить новый сыр "Белнер Киолли". Это творожный сорт, произведенный из натурального козьего молока, который традиционно выпускается в Швейцарии. Обычно его делают с добавками — перцем, прованскими травами. Производство этого сорта сыра наше предприятие освоило недавно. Помимо "Белнер Киолли" представим уже известную нашу продукцию — алтайский камамбер с белой плесенью, сыры "Каччота", "Кротен" и "Валансе". Последний выпускается необычной формы усеченной пирамиды и очень популярен во Франции.

Алексей Дуров,

директор сельскохозяйственного кооператива "Будь здоров!":

В нынешнем году мы участвуем в "АлтайПродМаркете" впервые, поэтому в большом предвкушении этого события. Готовим много новинок. Прежде всего хотим представить наш основной продукт — замороженное пюре из тыквы, моркови, свеклы и дикоросов. В качестве подсластителя в этом пюре используется мед. В этом году мы расширили ассортимент продукции, освоив производство сушеных овощей и ягод. Планируем представить натуральные сладости в виде смесей овощей и фруктов.

Геннадий Ильичев,

исполнительный директор компании "Алтайская крупа":