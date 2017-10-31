Опрос. Что представят алтайские предприятия на выставке "АлтайПродМаркет"

Алтайские предприятия умеют приятно удивлять, это знает каждый потребитель. Ежегодно в магазины региона поступают сотни различных новинок — полезные напитки, новые виды сыров и молочной продукции, крупы, хлопья и зерновые завтраки, различные колбасы. Все это можно будет увидеть на предстоящей бирже деловых контактов "АлтайПродМаркет". В этой связи мы решили спросить у ее участников: "А вы чем планируете удивлять?"
Александр Кокорин,
руководитель частной сыроварни Кокориных:
В этом году на выставке "АлтайПродМаркет" мы планируем представить новый сыр "Белнер Киолли". Это творожный сорт, произведенный из натурального козьего молока, который традиционно выпускается в Швейцарии. Обычно его делают с добавками — перцем, прованскими травами. Производство этого сорта сыра наше предприятие освоило недавно. Помимо "Белнер Киолли" представим уже известную нашу продукцию — алтайский камамбер с белой плесенью, сыры "Каччота", "Кротен" и "Валансе". Последний выпускается необычной формы усеченной пирамиды и очень популярен во Франции.
Алексей Дуров,
директор сельскохозяйственного кооператива "Будь здоров!":
В нынешнем году мы участвуем в "АлтайПродМаркете" впервые, поэтому в большом предвкушении этого события. Готовим много новинок. Прежде всего хотим представить наш основной продукт — замороженное пюре из тыквы, моркови, свеклы и дикоросов. В качестве подсластителя в этом пюре используется мед. В этом году мы расширили ассортимент продукции, освоив производство сушеных овощей и ягод. Планируем представить натуральные сладости в виде смесей овощей и фруктов.
Геннадий Ильичев,
исполнительный директор компании "Алтайская крупа":
В этом году мы представим широкий ассортимент своей продукции. Думаю, посетителям "АлтайПродМаркета" будет интересно познакомиться с нашими хлопьями, предназначенными для питания детей от трех лет. На сегодняшний день мы производим несколько видов этой продукции — из гречихи, кукурузы, овса и риса. Эти хлопья просты в приготовлении, легко усваиваются. Также мы представим четыре варианта овсяных хлопьев с добавлением персика, малины, клубники и черной смородины.
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