Барнаульские власти придумали, как решить дорожную проблему жителей Жасминной

Строительство второй очереди улицы Солнечная поляна от улицы Жасминная до улицы Энтузиастов планируется по мере освоения участков, выделенных под строительство в кварталах 2032 и 2038. Сейчас на этих участках ничего нет, кроме хозпостроек, гаражей и магазина "Аксиома".

По данным сайта госзакупок, застройщик для освоения квартала 2032 еще не найден, а информации по кварталу 2038 "Банкфаксу" обнаружить не удалось.

Таким образом, не стоит ждать строительства сквозного проезда между двумя отрезками улицы Солнечная поляна в ближайшее время.

Администрация Барнаула уже обратилась в полицию из-за разрушения дорожного полотна. Действия неустановленных жителей улицы Жасминная квалифицированы как причинение вреда муниципальному имуществу — дороги общего пользования.

Напомним, "война" жителей улиц на Солнечной Поляне началась после открытия "Арены" и постройки ледового дворца "Динамо". Люди недовольны тем, что по их улицам стали чаще ездить машины. Мэрия не в состоянии выделить деньги не ремонт этих улиц, и их зачастую ремонтируют сами жители за свой счет. После этого они начинают считать улицу своей собственностью, устанавливают заграждения и т.п. Горожане в шутку уже прозвали этот район "Геодезическо-Жасминным автономным округом".

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