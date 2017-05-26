Барнаульские власти придумали, как решить дорожную проблему жителей Жасминной

Мэрия запланировала соединить два участка улицы Солнечная поляна, чтобы автомобилисты перестали ездить по улице Жасминной. Об этом "Банкфаксу" сообщил председатель комитета информационной политики администрации Барнаула Станислав Тетерятник.
Строительство второй очереди улицы Солнечная поляна от улицы Жасминная до улицы Энтузиастов планируется по мере освоения участков, выделенных под строительство в кварталах 2032 и 2038. Сейчас на этих участках ничего нет, кроме хозпостроек, гаражей и магазина "Аксиома".
По данным сайта госзакупок, застройщик для освоения квартала 2032 еще не найден, а информации по кварталу 2038 "Банкфаксу" обнаружить не удалось.
Таким образом, не стоит ждать строительства сквозного проезда между двумя отрезками улицы Солнечная поляна в ближайшее время.
Администрация Барнаула уже обратилась в полицию из-за разрушения дорожного полотна. Действия неустановленных жителей улицы Жасминная квалифицированы как причинение вреда муниципальному имуществу — дороги общего пользования.
Напомним, "война" жителей улиц на Солнечной Поляне началась после открытия "Арены" и постройки ледового дворца "Динамо". Люди недовольны тем, что по их улицам стали чаще ездить машины. Мэрия не в состоянии выделить деньги не ремонт этих улиц, и их зачастую ремонтируют сами жители за свой счет. После этого они начинают считать улицу своей собственностью, устанавливают заграждения и т.п. Горожане в шутку уже прозвали этот район "Геодезическо-Жасминным автономным округом".
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