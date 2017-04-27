Фотофакты. В барнаульском коттеджном посёлке засыпали саморезами проезжую часть

В Барнауле на ул. Жасминная в микрорайоне Солнечная Поляна на проезжей части насыпали дорожку из саморезов. Судя по всему, жители воюют против проезжающих по их улице автомобилей, пишут очевидцы в Barnaul 22.
Человек, который насыпал саморезы на дорогу, даже "заботливо" написал мелом на асфальте об этом. Ранее на этой же улице кто-то перекопал проезд от ул. Геодезической до ул. Солнечная поляна. А зимой проезд преграждали сугробами.
"Война" жителей улиц на Солнечной Поляне началась после открытия "Арены" и постройки ледового дворца "Динамо". Люди недовольны тем, что по их улицам стали чаще ездить машины. Мэрия не в состоянии выделить деньги не ремонт этих улиц, и их зачастую ремонтируют сами жители за свой счет. После этого они начинают считать улицу своей собственностью, устанавливают заграждения и т.п. Горожане в шутку уже прозвали этот район "Геодезическо-Жасминным автономным округом".
Алексей Левин:
Жителям всего поселка обидно и за ситуацию с Жасминной, и за отношение муниципалитета. Родители живут на 2-й Снежной, саморезы никто не раскидывает, на людей не бросается, но начиная с 2000-х годов дорогу на улице делали исключительно за счет средств жильцов. Было написано очень много обращений в управу города по поводу дороги (а ее в прошлом не было от слова совсем), толку ноль. Так что ситуация тут двоякая, хотя бросаться на людей это перебор.
Владимир Тайлаков:
Там после постройки ледового дворца стал народ тусить в диких количествах, да и просто пробку объезжать по улочке шириной в полторы машины, которая изначально никогда не рассчитана на это была, под окнами у там живущих. В свое время они сделали там дорогу, чтоб домой ездить, а после застройки кварталов вокруг этот проезд стал транзитным. Вот и люди борются с этим, как могут. Тут проблема несколько глубже, чем пишут некоторые комментаторы и диваннные аналитики.
Altapress.ru уже писал об проблеме ремонта улиц в этом районе за счет жителей и публиковал комментарий юриста по поводу получения разрешения на установку шлагбаума.
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