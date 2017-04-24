Фотофакты. В Барнауле местные жители перекопали въезд на свою улицу

Перекопанная дорога на ул. Жасминная .Фото : Татьяна Пшеницина, vk.com/barneos22. Перекопанная дорога на ул. Жасминная .Фото : Татьяна Пшеницина, vk.com/barneos22.

"Вскрыт асфальт и выкопана траншея. По возможности объезжайте. На месте сейчас куча машин: полиция, представители администрации и т.д", — сообщил читатель.

Напомним, осенью прошлого года жители улицы Жасминная перекрыли въезд сугробом. Жители Солнечной Поляны не раз незаконно перекрывали дороги. Основная причина этого — их недовольство тем, что по улицам, где они живут, ездят большегрузы. Все их попытки ограничить движение обычно закачиваются крахом.

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