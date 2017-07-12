Алтайские трассы перекроют из-за передвижения военных

12 июля в Алтайском крае ограничат движение на трассах в связи с передвижением военной техники. Об этом сообщает краевое ГИБДД.

Где ограничат движение: до 8.25 на участке "КПП в/ч — с. Полковниково — трасса Р-256 (М-52) — полевой район – (село Контошино)".

с 09.30 до 14.20 на участке "ЗАТО Сибирский — трасса Р-256 (М-52) — село Б. Ключи — КПП в/ч";

с 22.40 до 23.55 на участке "полевой район (Контошино) — село Контошино — полевой район (Контошино)". Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.