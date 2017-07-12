Автоновости

Алтайские трассы перекроют из-за передвижения военных

110
Сегодня, 06:17.
Автоновости

12 июля в Алтайском крае ограничат движение на трассах в связи с передвижением военной техники. Об этом сообщает краевое ГИБДД.

Шпион. Военная техника.
Шпион. Военная техника. Фото : Открытые источники в интернете (СС0).

Где ограничат движение:

  • до 8.25 на участке "КПП в/ч — с. Полковниково — трасса Р-256 (М-52) — полевой район – (село Контошино)".
  • с 09.30 до 14.20 на участке "ЗАТО Сибирский — трасса Р-256 (М-52) —  село Б. Ключи — КПП в/ч";
  • с 22.40 до 23.55 на участке "полевой район (Контошино) — село Контошино —  полевой район (Контошино)".

Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Уважаемые читатели! Система комментирования выключается на ночь с 01.00 барнаульского времени (+4мск) и включается в 7.00.

Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus