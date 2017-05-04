Алтайский край вошел в число регионов с наименьшим количеством штрафов от ГИБДД

Алтайский край вошел в топ-10 регионов России с минимальным шансом получить штраф ГИБДД, а вот Республика Алтай заняла 6 строчку в десятке регионов с самым большим количеством штрафов. Такое исследование опубликовал сервис "Штрафы-ГИБДД".
По данным исследования чаще всего наказывают водителей из Татарстана (1,45 штрафа на одного человека в год), Москвы (1,21), Тверской области (1,20), Республики Кабардино-Балкария (1,17), Рязанской области (1,07), Республики Алтай (1,00), Нижегородской (0,97), Воронежской (0,95), Калужской (0,84) и Вологодской (0,82) области.
Гораздо реже выписывают штрафы автовладельцам на Чукотке (0,12), в Чечне (0,16), Астраханской области (0,20), в Ненецком АО, Тюменской области и Республике Марий Эл (по 0,22), в Дагестане и в Алтайском крае (по 0,24), на Ставрополье (0,25) и в Оренбургской области (0,26).
В разных регионах значительно отличается количество штрафов. Эксперты считают, что это связано с неравномерным применением автоматических средств фото-видеофиксации нарушений ПДД и различиями в работе патрульных служб.
Исследование проведено на основе анализа базы данных штрафов ГИБДД за 2016 год.
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