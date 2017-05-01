МВД утвердило требования к экзаменаторам ГИБДД

МВД утвердило требования к сотрудникам ГИБДД, принимающим экзамен на право управления транспортными средствами. В ведомстве считают, что экзаменатор должен уметь распознавать и предотвращать возможные конфликты, пишет РБК.
В сообщении на сайте ГИБДД отмечается, что кроме теоретических знаний в области безопасности дорожного движения экзаменатор "должен в совершенстве обладать приемами управления транспортными средствами и навыками межличностного общения", а в конфликтных ситуациях "уметь распознавать возникновение опасной обстановки и предотвращать возможные риски".
Главная задача экзаменатора — принятие решения о допуске к управлению транспортным средством "на основании проверки наличия у кандидата в водители необходимых знаний и навыков".
При разработке требований учитывались международный опыт и результаты "проведенного качественного отбора" среди сотрудников ГИБДД, принимающих экзамены.
Составители требований рассчитывают, что эта мера позволит повысить не только профессиональный уровень инспекторов и качество приема экзаменов на право управления транспортными средствами, но и "уровень доверия" к экзаменаторам и сотрудникам ведомства в целом. Требования вступили в силу с 1 мая.
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