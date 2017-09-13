Алтайский романтик поздравил любимую, подняв грузовик на пятый этаж "хрущевки"

В Бийске парень оригинально поздравил любимую. 13 сентября 2017 года. Фото : Николай Диков vk.com/biysk_all. В Бийске парень оригинально поздравил любимую. 13 сентября 2017 года. Фото : Николай Диков vk.com/biysk_all. В Бийске парень оригинально поздравил любимую. 13 сентября 2017 года. Фото : Николай Диков vk.com/biysk_all. В Бийске парень оригинально поздравил любимую. 13 сентября 2017 года. Фото : Николай Диков vk.com/biysk_all.

Жильцы вызвали на место происшествия ГИБДД, а также написали гневный пост в паблик "Типичный Бийск":

"Какие то ***(чудики) поднимали сегодня "Газель" краном, то-ли на крышу, то ли в квартиру кому-то, в 7 утра, под очень громкую музыку. Надеюсь, ГИБДД им по полной вставили, когда приехали. На хрена они это делали" .

Как оказалось, таким оригинальным образом бийчанин по имени Александр решил поздравить свою любимую по имени Елена с днем рождения. Та также поделилась впечатлениями от подарка в соцсети:

"Завидуйте молча))) Меня с днём рождения поздравляли! Спасибо за поздравления, спасибо тем, кто помог моему парню это все организовать, спасибо, Саша тебе за неординарный сюрприз, спасибо соседям, которые вызвали полицию, с их участием все оказалось гораздо интереснее) Все живы-здоровы, я в приятном шоке".

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