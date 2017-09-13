Алтайский романтик поздравил любимую, подняв грузовик на пятый этаж "хрущевки"

Утром 13 сентября жителей одной из бийских "хрущевок" разбудили громкие звуки: автокран под музыку поднимал на пятый этаж грузовую "Газель" украшенную шариками.
Жильцы вызвали на место происшествия ГИБДД, а также написали гневный пост в паблик "Типичный Бийск":
"Какие то ***(чудики) поднимали сегодня "Газель" краном, то-ли на крышу, то ли в квартиру кому-то, в 7 утра, под очень громкую музыку. Надеюсь, ГИБДД им по полной вставили, когда приехали. На хрена они это делали" .
Как оказалось, таким оригинальным образом бийчанин по имени Александр решил поздравить свою любимую по имени Елена с днем рождения. Та также поделилась впечатлениями от подарка в соцсети:
"Завидуйте молча))) Меня с днём рождения поздравляли!
Спасибо за поздравления, спасибо тем, кто помог моему парню это все организовать, спасибо, Саша тебе за неординарный сюрприз, спасибо соседям, которые вызвали полицию, с их участием все оказалось гораздо интереснее) Все живы-здоровы, я в приятном шоке".
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.