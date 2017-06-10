Антимонопольщики рассказали, что будет с ценами на бензин

Игорь Артемьев,

руководитель ФАС:

У нас никогда ни одно топливо не росло выше инфляции и не будет, несмотря на введение акцизов.

По Артемьева, антимонопольщики зафиксировали завышенную стоимость топлива только в Крыму и Севастополе. Стоимость литра бензина марки А-95 там достигает 44 рублей. "Мы считаем, что здесь есть сговор",— пояснил глава ФАС. Артемьев отметил, что ФАС будет штрафовать завышающих цены на бензин трейдеров в этих двух российских субъектах, "Коммерсантъ".

По данным Росстата на 5 июня, средняя цена литра бензина марки АИ-92 на АЗС Барнаула составляла 35,21 рубля, АИ-92 — 37,73 рубля. За литр ДТ водители краевой столицы платят 35,84 рубля.

Ранее Юрий Матвейко, руководитель Алтайского топливного союза, рассказывал читателям alrapress.ru, почему в регионе дорожает бензин и дизтопливо.

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