Антимонопольщики рассказали, что будет с ценами на бензин

По данным Росстата, с начала года бензин в России подорожал на 3,6%, дизельное топливо — на 3,1%. В большинстве российских регионов дальнейший рост в ближайшие годы не превысят уровень инфляции, заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
Игорь Артемьев,
руководитель ФАС:
У нас никогда ни одно топливо не росло выше инфляции и не будет, несмотря на введение акцизов.
По Артемьева, антимонопольщики зафиксировали завышенную стоимость топлива только в Крыму и Севастополе. Стоимость литра бензина марки А-95 там достигает 44 рублей. "Мы считаем, что здесь есть сговор",— пояснил глава ФАС. Артемьев отметил, что ФАС будет штрафовать завышающих цены на бензин трейдеров в этих двух российских субъектах, "Коммерсантъ".
По данным Росстата на 5 июня, средняя цена литра бензина марки АИ-92 на АЗС Барнаула составляла 35,21 рубля, АИ-92 — 37,73 рубля. За литр ДТ водители краевой столицы платят 35,84 рубля.
Ранее Юрий Матвейко, руководитель Алтайского топливного союза, рассказывал читателям alrapress.ru, почему в регионе дорожает бензин и дизтопливо.
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