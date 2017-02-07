Архиепископ из Сыктывкара воспел в стихах угнанную у него Audi

Только стало смеркаться, два вора,

Пульт нажавши, открыв ворота

У собора, владычного дома,

Оказались внутри гаража.



Сам владыка со свитой в соборе

Исповедникам службу служил.

В это время и справились воры,

Выгнав ауди, двери закрыв.





Возраст старой машины – тринадцать,

Да ещё не исправна была.

А ворам в среднем по восемнадцать,

У ворот их видала толпа.



Показал полицейскому нищий,

Повернула машина куда.

И сотрудники бедную ищут,

Слава Богу, нашли во дворах.



Но не так скоро воры выходят

Из притонов своих, как прошли

Воротами владычного дома,

Затворивши зачем - то замки

Гаража и машины – старушки,

Перегнав к молодым во дворе.

Отвернулись от Божией служки

Мерседесы: "Знай цену себе".



Как царевна - лягушка стояла,

Наша ауди вдруг поднялась,

Улетела по воздуху, мчалась,

Из багажника песня лилась

Со стихов. Там владычные книги,

Приготовленные для тюрьмы,

Чтоб, прочтя, все спасенья достигли,

Поняв грех, сотворили же мы.



До зори я машину поставлю,

Наблюдение снова включу.

Бог дал ауди мне по призванью,

Снова Богу молитву прочту.

(Архиепископ Питирим)

Иномарку нашли 6 февраля. Полицейские подозревают в совершении этого преступления двух человек. Изучаются записи с камер видеонаблюдения и проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия, пишет пресс-служба МВД по Республике Коми.

По словам самого архиепископа, причиной угона старенького автомобиля (машине более 10 лет) мог стать ценных груз, находившийся в багажнике Audi.

Питирим,

архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский:

В багажнике машины, старой Audi (Ауди), был ценный груз, вот и угнали. А именно, 4-5 пачек новеньких, драгоценных книг со стихами архиепископа Питирима, "Научиться любить".