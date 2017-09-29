Автосалон Lexus в Барнауле снова никто не купил, а на Toyota-центр банк готов дать дисконт 60%

Автосалон Lexus находится в залоге у банка "Левобережный". Конкурсный управляющий выставил на аукцион два лота. Здание по адресу Павловский тракт, 160а, право аренды участка и оборудование для автосервиса оценили в 123 млн рублей. Отдельным лотом продавали еще один набор оборудования и другие "товарно-материальные ценности". Их стоимость — 17 млн рублей. Как следует из сообщения Уральской электронной торговой площадки, на аукцион не заявился ни один участник.

Здание автосалона Lexus пустует с февраля 2016 года. По-соседству (Павловский тракт, 160) столько же простаивает еще один дилерский центр, ранее принадлежавший "СЛК-Моторс". В нем размещался автоцентр Toyota. Сейчас здание находится в залоге у банка "Открытие".

11 января 2017 года оба здания уже пытались продать, но безуспешно. Интересно, что начальная стоимость автоцентра Lexus была даже ниже — 110 млн рублей. Строение, где располагался салон Toyota, первоначально оценивали в 208 млн рублей, но позже управляющий отменил сообщение о проведении торгов, следует из записей в федеральном реестре сведений о банкротстве. Затем здание попытались продать 22 июня за 400 млн рублей, но покупателей не нашлось.

27 сентября на Уральской электронной торговой площадке появилось сообщение о том, что здание и оборудование экс-дилера Toyota в Барнауле снова выставили на торги. Начальная стоимость снижена до 360 млн рублей. По условиям торгов, они пройдут в семь интервалов (этапов). С каждым следующим интервалом начальная цена будет снижаться на 10%. Например, на втором интервале (пройдет с 7 по 21 ноября) она составит 323 млн рублей, на четвертом (5-19 декабря) — 251 млн рублей, а на седьмом (24 января-26 февраля) — 143 млн рублей.

Распродажа имущества "СЛК-Моторс Барнаул" затянулась не только из-за того, что начальная стоимость оказалась непривлекательной для потенциальных покупателей, но и потому, что один из кредиторов пытался её оспорить, говорит юрист Ирина Савельева

В ноябре 2016 года клиент "СЛК-Моторс Барнаул" Сергей Куимов попросил приостановить торги, так как начальная стоимость продажи залогового имущества, по его мнению, была "безусловно заниженной". Это причиняло ущерб интересам Куимова и других незалоговых кредиторов. Суд удовлетворил ходатайство Куимова. На разбирательство ушло полгода. В итоге, как упоминалось выше, начальную стоимость увеличили почти вдвое — с 208 до 400 млн рублей. Именно столько составляет рыночная цена объекта, определили специалисты "Грант-Эксперт", следует из материалов арбитража.

Банк и конкурсный управляющий попытались оспорить экспертизу, так как высокая цена сужает круг потенциальных покупателей, но проиграли в апелляционной инстанции. 20 сентября кассационный суд также встал на сторону Куимова.

Наиболее вероятным покупателем здания автосалона Toyota можно считать компанию "АлтайЕвроМоторс". 15 сентября она выиграла тендер представительства японской марки и стала утвержденным кандидатом в официальные дилеры Toyota в Барнауле. Собственник компании Евгений Борисов не раскрывает публично свои планы, поэтому неизвестно, намерен ли он выкупить и запустить работу автоцентр на Павловском тракте, или же планирует строить новое здание.

По словам Ирины Савельевой, 80% от цены продажи залогового имущества должны получить банки, еще 5% - конкурсный управляющий. Остальные 15% разделят между собой остальные кредиторы, в том числе десятки клиентов "СЛК-Моторс Барнаул", которые заплатили деньги, но так и не получили автомобили.

Напомним, компания "Тойота Мотор" в феврале 2016 года расторгла дилерский договор с официальным дилером Toyota и Lexus в Алтайском крае, новосибирской компанией "СЛК-Моторс Барнаул". В июне 2016 года "СЛК-Моторс Барнаул" признали банкротом с почти миллиардным долгом перед банками. Подробности и хронику банкротства крупного автодилерского центра краевой столицы читайте в нашем материале "Крах года. На радость серым дилерам".

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