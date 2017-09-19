Toyota определила, кто будет официальным дилером марки в Барнауле

По данным "КС", в конкурсе на дилерство Toyota также участвовали бийская группа компаний "Терминал Моторс" (официальный дилер Lada, Ford в Бийске, Land Rover и Jaguar в Барнауле и Новосибирске), а также "Реал-Моторс" (официальный дилер KIA, Subaru, Mazda, GM-AvtoVAZ в Барнауле).

Напомним, это был уже второй тендер, который Toyota объявляла, чтобы найти партнера в Барнауле. Весной аналогичный конкурс выиграла московская компания "СП Бизнес Кар", но к работе так и не приступила. Участники рынка предполагают, что москвичи не смогли договориться с банками-кредиторами "СЛК-Моторс", к которым отошли здания автосалонов на Павловском тракте в качестве залога. Строить же собственные помещения у "СП Бизнес Кар" намерений не было.

Компания "Тойота Мотор" расторгла дилерский договор с прежним дилером обеих марок "СЛК-Моторс Барнаул" в феврале 2016 года. Июне 2016 года "СЛК-Моторс Барнаул" признали банкротом с почти миллиардным долгом перед банками. С тех пор в крае до сих пор нет официального дилера двух популярных японских брендов.

Официальный уход Toyota и Lexus из Барнаула почти не сказался на местном рынке: люди не отказались от этих автомобилей, просто стали покупать их либо у "официалов" в других регионах, либо у местных серых дилеров.

Справка

Компания "АлтайЕвроМоторс" - официальный дилер Audi, Škoda, Volkswagen в Барнауле. Также в прошлом году компания стала утвержденным кандидатом в официальные дилеры Porsche в Барнауле. Когда в Барнауле закрылись автосалоны Lexus и Toyota, "АлтайЕвроМоторс" стал одним из неофициальных дилеров этих марок в краевой столице.

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