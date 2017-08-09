Toyota и Lexus снова ищут дилера в Барнауле

Как следует из сообщений на официальных сайтах обеих японских марок, заявки от потенциальных партнеров в Барнауле дистрибьюторы ждут до 1 сентября 2017 года. Также представители марок до 30 сентября принимают предложения на дилерство в Новосибирске.

О том, что в первом тендере победили москвичи, стало известно в начале мая. Предполагалось, что "СП Бизнес Кар" будет торговать автомобилями в зданиях автосалонов Lexus и Toyota обанкротившейся компании "СЛК-Моторс Барнаул" (прежний официальный дилер марок в Барнауле).

Объявление нового тендера может означать, что у "СП Бизнес Кар" не получилось запустить дилерские центры в указанные сроки и дистрибьютор решил рассмотреть альтернативные варианты, пишет газета "Континент-Сибирь". Участники рынка предполагают, что москвичи не смогли договориться с банками-кредиторами "СЛК-Моторс", к которым отошли здания автосалонов на Павловском тракте в качестве залога. Строить же собственные помещения у "СП Бизнес Кар" намерений не было.

Компания "Тойота Мотор" расторгла дилерский договор с прежним дилером обеих марок "СЛК-Моторс Барнаул" в феврале 2016 года. Июне 2016 года "СЛК-Моторс Барнаул" признали банкротом с почти миллиардным долгом перед банками. С тех пор в крае до сих пор нет официального дилера двух популярных японских брендов.

Официальный уход Toyota и Lexus из Барнаула почти не сказался на местном рынке: люди не отказались от этих автомобилей, просто стали покупать их либо у "официалов" в других регионах, либо у местных серых дилеров.

Факт

В числе участников первого тендера, по информации "Континента", были:

бийская ГК "Терминал Моторс" (официальный дилер Jaguar, Land Rover, Ford, Lada, GM-AvtoVAZ, в Алтайском крае, а также Jaguar и Land Rover в Новосибирской области)

барнаульская ГК "АлтайЕвроМоторс" (официальный дилер Volkswagen, Škoda, Audi, утвержденный кандидат в официальные дилеры Porsche в Алтайском крае)

барнаульская ГК "Реал-Моторс" (официальный дилер KIA, Subaru, Mazda, GM-AvtoVAZ в Алтайском крае).

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