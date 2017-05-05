Москвичи станут новыми дилерами Toyota и Lexus в Алтайском крае

Эту информацию "КС" прокомментировали в самой компании. По данным издания, "СП БИЗНЕС КАР" сегодня является крупнейшим дилером Toyota и Lexus в России. В самой "Тойота Мотор" отказались комментировать информацию.

Напомним, что с прежним дилером "СЛК-Моторс Барнаул" договор расторгли в феврале 2016 года. Июне 2016 года "СЛК-Моторс Барнаул" признали банкротом с почти миллиардным долгом перед банками. С тех пор в крае до сих пор нет официального дилера двух популярных японских марок.

Официальный уход Toyota и Lexus из Барнаула почти не сказался на местном рынке: люди не отказались от этих автомобилей, просто стали покупать их либо у "официалов" в других регионах, либо у местных серых дилеров.

"КС" со ссылкой на дилеров сообщает, что "Бизнес Кар", вероятно, начнет работу в Барнауле из дилерских центров Toyota и Lexus, ранее принадлежавших "СЛК-Моторс". Однако сейчас имущество "СЛК" находится в залоге у банков и выставлено на торги. Так, продается здание автосалона Toyota по адресу Павловский тракт, 160 (начальная стоимость 208,6 млн рублей) и соседнее здание автоцентра Lexus (110,5 млн рублей).

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