АВТОВАЗ отменил скидки на автомобили LADA

АВТОВАЗ изменил условия продажи автомобилей по госпрограмме обновления парка. Программа утилизации больше не действует, а из системы Trade-in (обмена старого автомобиля в обмен на скидку при покупке нового) исчезли несколько моделей, сообщает "За рулем".
Ни одну из моделей LADA нельзя купить по программе утилизации старых машин с октября. Ранее по ней давали скидку в 10 тыс. руб.
Программа Trade-in продлена, однако из программы исчезли сразу несколько моделей компании. Это седан LADA Vesta, пассажирский вариант LADA Largus и LADA Priora.Если в августе скидка по Trade-in на Granta и Kalina выросла с 50 тыс. до 60 тыс. руб., то теперь на все LADA, за исключением 4x4 скидка составляет 30 тыс. руб. На внедорожник она еще ниже - 10 тыс. руб.
При этом АВТОВАЗ продолжил участие в новых программах льготного государственного автокредитования, таких как "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", они предусматривают скидку 10% при определенных условиях.
Есть мнение, что АВТОВАЗ может позволить себе отказаться от льготных программ в принципе: продажи автомобилей LADA растут, доля компании на рынке увеличивается, а конкуренты, обновившие модельный ряд, серьезно прибавили в цене.
Факт
За 8 месяцев 2017 года российские дилеры LADA продали 192944 машины. Это на 15,5% выше показателя за аналогичный период прошлого года.
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