Автовокзал Барнаула переходит на зимнее расписание

Информацию об интересующих рейсах можно узнать на сайте avtovokzal.ru в разделе "Расписание и билеты", на сайте e-traffic.ru или по телефону 8 (3852) 61-79-79.

Автовокзал напоминает, что открыта предварительная продажа билетов за 10 дней до отправления. Никаких дополнительных сборов за предварительную продажу не производится.

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