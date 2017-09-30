Автовокзал Барнаула переходит на зимнее расписание

С 1 октября барнаульский автовокзал переходит на зимнее расписание. Из-за этого изменится график движения междугородных рейсов, говорится на сайте предприятия.
Информацию об интересующих рейсах можно узнать на сайте avtovokzal.ru в разделе "Расписание и билеты", на сайте e-traffic.ru или по телефону 8 (3852) 61-79-79.
Автовокзал напоминает, что открыта предварительная продажа билетов за 10 дней до отправления. Никаких дополнительных сборов за предварительную продажу не производится.
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