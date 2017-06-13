Барнаулец дважды за ночь пытался угнать автомобили

По данным полиции, накануне ночью неизвестные разбили боковое стекло задней двери ВАЗ-2107, сомкнули провода и угнали автомобиль возле одного из домов на проспекте Социалистическом. Однако машину полицейские обнаружили в нескольких метрах от места угона.

Вскоре задержали подозреваемого — ранее неоднократно судимого 26-летнего местного жителя. Полиции он рассказал, что хотел просто покататься по городу. Известно, что в эту же ночь молодой человек пытался угнать другой отечественный автомобиль.

Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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