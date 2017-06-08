Фотофакты. На Алтае два молодых парня взломали гараж, чтобы угнать внедорожник

В Тальменке задержали двух местных 20-летних жителей за угон "Нивы" у односельчанина.
Чтобы завладеть чужим автомобилем, парни ночью взломали ворота в гараж. Забраться в саму машину не составила труда — хозяин держал ее в гараже открытой, а ключи были в замке зажигания, пишет пресс-служба краевого управления МВД.
Потерпевший обнаружил пропажу "Нивы" только утром и тут же обратился в полицию. Стражи порядка задержали подозреваемых по "горячим следам". Ранее этих парней уже задерживали за аналогичные преступления.
Известно, что задержанные ранее уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.
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