Фотофакты. На Алтае два молодых парня взломали гараж, чтобы угнать внедорожник

Два молодых тальменца угнали "Ниву" у односельчанина. Фото : 22.мвд.рф. Два молодых тальменца угнали "Ниву" у односельчанина. Фото : 22.мвд.рф. Два молодых тальменца угнали "Ниву" у односельчанина. Фото : 22.мвд.рф. Два молодых тальменца угнали "Ниву" у односельчанина. Фото : 22.мвд.рф.

Чтобы завладеть чужим автомобилем, парни ночью взломали ворота в гараж. Забраться в саму машину не составила труда — хозяин держал ее в гараже открытой, а ключи были в замке зажигания, пишет пресс-служба краевого управления МВД.

Потерпевший обнаружил пропажу "Нивы" только утром и тут же обратился в полицию. Стражи порядка задержали подозреваемых по "горячим следам". Ранее этих парней уже задерживали за аналогичные преступления.

Известно, что задержанные ранее уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

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