Барнаулец на Lexus проехался по лестнице в Нагорном парке

Кадры с лихим барнаульцем попали в объектив камер видеонаблюдения, сообщают "Наши новости". Самой езды в ролике не видно — зафиксированы только последствия. В ГИБДД утверждают, что автомобиль проехал один пролет вниз, развернулся на площадке и снова поднялся. Журналисты "Наших новостей" педполагают, что таким образом молодой человек хотел покуражиться перед девушкой, которую также видно на кадрах видеосъемки.

По данным ИА "Амител", за рулем был 33-летний мужчина. Он заявил, что проехался по ступенькам случайно. В итоге барнаулец отделался относительно легким наказанием: провел сутки в изоляторе за оставлением места ДТП — он повредил одну из ступеней. Также водитель должен будет возместить 11 тыс. рублей ущерба.

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