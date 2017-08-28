Барнаулец получил срок за ДТП, в котором погибли женщина и ребенок

Как сообщает краевая прокуратура, ДТП произошло в июле 2016 года. Мужчина помогал своему знакомому, который попросил забрать с турбазы его мать и сына. Водитель на своем автомобиле "Шевроле Лачетти" забрал пассажиров и повез в светлое время суток домой. На железнодорожном переезде мужчина решил проскочить на красный свет, однако не рассчитал расстояние и столкнулся с дрезиной "МПТ-4".

В результате оба пассажира скончались на месте ДТП.

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