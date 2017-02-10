Барнаулец сел пьяным за руль после свадьбы и сбил двоих пешеходов

В Барнауле рассмотрели уголовное дело против мужчины, который сбил двоих пешеходов. Водитель, погуляв на свадьбе, сел за руль пьяным.
Как altapress.ru сообщила помощник прокурора Ленинского района Барнаула Светлана Крамар, автовладелец наехал на двоих мужчин на пешеходном переходе. Оба пострадавших получили многочисленные переломы и черепно-мозговые травмы, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью.
Суд назначил водителю приговор в виде 11 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Мужчина не согласился с приговором и обжаловал его, мотивируя это тем, что у него есть маленькие дети. Однако суд вышестоящей инстанции оставил приговор в силе.
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