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Барнаулец сел пьяным за руль после свадьбы и сбил двоих пешеходов

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Сегодня, 12:54.
Автоновости

В Барнауле рассмотрели уголовное дело против мужчины, который сбил двоих пешеходов. Водитель, погуляв на свадьбе, сел за руль пьяным.

Пешеход, дорога.
Пешеход, дорога. Фото : Открытые источники в Интернете (СС0).

Как altapress.ru сообщила помощник прокурора Ленинского района Барнаула Светлана Крамар, автовладелец наехал на двоих мужчин на пешеходном переходе. Оба пострадавших получили многочисленные переломы и черепно-мозговые травмы, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

Суд назначил водителю приговор в виде 11 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Мужчина не согласился с приговором и обжаловал его, мотивируя это тем, что у него есть маленькие дети. Однако суд вышестоящей инстанции оставил приговор в силе.

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