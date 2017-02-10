Барнаулец сел пьяным за руль после свадьбы и сбил двоих пешеходов

Как altapress.ru сообщила помощник прокурора Ленинского района Барнаула Светлана Крамар, автовладелец наехал на двоих мужчин на пешеходном переходе. Оба пострадавших получили многочисленные переломы и черепно-мозговые травмы, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

Суд назначил водителю приговор в виде 11 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Мужчина не согласился с приговором и обжаловал его, мотивируя это тем, что у него есть маленькие дети. Однако суд вышестоящей инстанции оставил приговор в силе.