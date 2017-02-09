Фотофакты. В Барнауле автомобиль такси врезался в снежный отвал

9 февраля на улице Эмилии Алексеевой произошло ДТП, в котором иномарка врезалась в высокий сугроб на обочине дороги. От удара о снег у автомобиля Toyota Camry сильно поврежден перед.

ДТП на улице Эмилии Алексеевой. 9 февраля 2017 года. Фото : Евгений Александрович vk.com/barneos22. ДТП на улице Эмилии Алексеевой. 9 февраля 2017 года. Фото : Евгений Александрович vk.com/barneos22. ДТП на улице Эмилии Алексеевой. 9 февраля 2017 года. Фото : Евгений Александрович vk.com/barneos22. Как утверждают очевидцы в паблике Barnaul22, водитель пострадавшей машина, зачем-то убрал наклейки такси. Смотрите также