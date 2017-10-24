Барнаулец выставил на продажу легендарную "Волгу" со звездой

ГАЗ-21 первой серии. Фото : Avito. ГАЗ-21 первой серии. Фото : Avito. ГАЗ-21 первой серии. Фото : Avito. ГАЗ-21 первой серии. Фото : Avito. ГАЗ-21 первой серии. Фото : Avito. ГАЗ-21 первой серии. Фото : Avito. ГАЗ-21 первой серии. Фото : Avito.

По словам продавца, всего Горьковский автозавод выпустил 29 тысяч таких авто, однако до наших дней дожило довольно мало экземпляров.

Отличительная особенность автомобиля этой серии — звезда на радиаторной решетке. "Настоящая удача для коллекционеров!" — пишет продавец.

Стоимость авто — 350 тысяч рублей.

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