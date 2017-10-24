Барнаулец выставил на продажу легендарную "Волгу" со звездой

В Барнауле на сайте Avito на продажу выставлен автомобиль ГАЗ-21 ("Волга"), который был выпущен в конце 1950-х. Продавец сообщает, что это редкая "Волга" первой серии — такие выпускались всего чуть больше года.
ГАЗ-21 первой серии. Фото : Avito.
ГАЗ-21 первой серии. Фото : Avito.
ГАЗ-21 первой серии. Фото : Avito.
ГАЗ-21 первой серии. Фото : Avito.
ГАЗ-21 первой серии. Фото : Avito.
ГАЗ-21 первой серии. Фото : Avito.
ГАЗ-21 первой серии. Фото : Avito.
По словам продавца, всего Горьковский автозавод выпустил 29 тысяч таких авто, однако до наших дней дожило довольно мало экземпляров.
Отличительная особенность автомобиля этой серии — звезда на радиаторной решетке. "Настоящая удача для коллекционеров!" — пишет продавец.
Стоимость авто — 350 тысяч рублей.
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